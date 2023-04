Liverpool heeft vijf dagen na monsterzege opnieuw de grootste moeite

Met pijn en moeite heeft Liverpool de wedstrijd tegen Nottingham Forest naar zich toegetrokken. De ploeg van trainer Jürgen Klopp gaf tweemaal een voorsprong weg, maar won met 3-2 van de degradatiekandidaat. The Reds staan momenteel zevende, al heeft nummer acht Brighton & Hove Albion slechts een punt minder en nog twee duels tegoed.

Het werd uiteindelijk een doelpuntrijke wedstrijd, maar daar zag het in de pauze niet naar uit. Het stond bij rust immers nog 0-0 en de kansen waren schaars in de eerste helft. Wel voorkwam voormalig Liverpool-verdediger Neco Williams een doelpunt van Cody Gakpo, door de bal op de lijn tegen te houden, en werd een kopbal van Virgil van Dijk op knappe wijze gepareerd door doelman Keylor Navas. Tot slot liet ook Diogo Jota een goede kans liggen.

Artikel gaat verder onder video

Kort na de pauze sloeg Jota alsnog toe. Nadat een corner tweemaal werd doorgekopt, stond de aanvaller op de juiste plek om af te ronden. Een van richting veranderd schot van Williams, die niet juichte, betekende de 1-1. Jota zorgde niet veel later weer voor de voorsprong van Liverpool, ditmaal door de bal te controleren na een vrije trap van Andy Robertson en met een diagonale inzet de verre hoek te vinden.

Nottingham gaf zich nog altijd niet gewonnen. Sterker nog: halverwege de tweede helft kwamen de bezoekers opnieuw langszij. Van Dijk kopte de bal weliswaar weg na een verre inworp, maar stelde daarmee onbedoeld Morgan Gibbs-White in staat om binnen te schieten. Het was uiteindelijk Mohamed Salah die na een vrije trap van Trent Alexander-Arnold zorgde voor de beslissing, al was Nottingham nog enkele malen dicht bij de 3-3, bijvoorbeeld toen Brennan Johnson de lat trof. Voor Salah was het overigens zijn 183ste doelpunt namens Liverpool, waarmee hij samen met Robbie Fowler de zesde plaats inneemt op de topscorersranglijst van de club,

Dat de wedstrijd zo moeizaam verliep voor Liverpool, was op zichzelf een domper, want Klopp zal hebben gehoopt dat het lek boven was na de 1-6 overwinning op Leeds United van maandag. Het gebeurde dit seizoen al vaker dat Liverpool na een ruime overwinning naliet om de goede vorm door te trekken. Zo bleken zeges op Bournemouth (9-0) en Manchester United (7-0) geen opmaat voor een sterke reeks.

Overige uitslagen Premier League:

Fulham - Leeds United 2-1

Crystal Palace - Everton 0-0

Brentford - Aston Villa 1-1

Leicester City - Wolverhampton Wanderers 2-1