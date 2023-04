Locadia kiest na veelbesproken vertrek uit Iran opnieuw voor exotisch avontuur

Jürgen Locadia vervolgt zijn loopbaan per direct in China. De spits leek eerder dit kalenderjaar nog op weg naar een terugkeer in de Eredivisie, maar heeft gekozen voor Cangzhou Mighty Lions. Die club komt uit in de Chinese Super League, het hoogste niveau van het Aziatische land.

De inmiddels 29-jarige Locadia speelde jarenlang bij PSV, waarmee hij twee keer landskampioen van Nederland werd. Begin 2018 maakte hij voor zestien miljoen euro de overstap naar het Engelse Brighton & Hove Albion. Dat avontuur werd echter geen succes en Locadio sloeg zijn vleugels verder uit. Hij werd verhuurd aan Hoffenheim en FC Cincinnati.

Vervolgens dook hij opnieuw op in Duitsland, dit keer bij VfL Bochum. In 2022 koos hij voor Persepolis FC, een club uit Iran. Door de situatie in dat land besloot Locadia echter snel weer weg te gaan. De geboren Emmenaar werd gelinkt aan een terugkeer naar FC Emmen, waar hij al in de jeugd speelde. Begin dit kalenderjaar ging er een streep door die transfer.

Nu heeft de voormalig jeugdinternational van Oranje dus een nieuwe uitdaging te pakken. Met het Chinese Cangzhou Mighty Lions begint hij komend weekend aan het nieuwe seizoen. Er staat meteen een pittige wedstrijd op het programma. Tianjin Jinmen Tiger FC is namelijk de tegenstander. Cangzhou Mighty Lions eindigde vorig seizoen op de twaalfde plaats.