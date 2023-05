Luuk de Jong boos na gewonnen finale: 'Zie je mij dat ooit doen? Nee!'

Luuk de Jong is blij met de bekerwinst, maar maakte zich boos om incidenten die op het veld plaatsvonden. De aanvoerder van PSV was betrokken bij meerdere opstootjes in het duel met Ajax en kreeg een scheenbeschermer tegen zich aan gegooid door Edson Álvarez.

"Het was geen al te beste wedstrijd van beide kanten", beaamde De Jong bij ESPN. "Weinig voetbal, veel directe ballen, zowel van Ajax als van ons. Het idee was: laten we het niet achterin verliezen, want dan kan de tegenstander niet scoren, en dan zoeken we het voorin wel uit. We kwamen goed terug van de achterstand."

De Jong werd door Hans Kraay junior bekritiseerd om zijn gedrag op het veld. De aanvaller kan zich voorstellen dat kijkers zich hebben gestoord aan het gedrag van de spelers. "Er staat zo veel op het spel. We zijn mensen, we zijn emotioneel, we willen ten koste van alles winnen. Als ons onrecht wordt aangedaan – het is gewoon een corner, die wordt niet gegeven – dan ben ik heel emotioneel", doelde De Jong op een moment vlak voor de 1-0. "Ik snap dat het misschien niet goed is en soms iets te ver gaat."

"Het is emotie. Beide teams kunnen niet meer voor het kampioenschap spelen en willen graag deze prijs winnen", verklaarde de spits. "Vorige week is ook veel gebeurd in de wedstrijd, dat zie je op sommige momenten terugkomen. Als de scheidsrechter een verkeerde beslissing neemt, dan ga ik erop af. Als iemand een scheenbeschermer tegen me aangooit, dan ga ik naar de scheidsrechter, want dat slaat ook nergens op. Zie je mij ooit dat soort dingen doen? Nee! Ik ben het met je eens, het is te veel, maar er staat veel op het spel en we willen winnen."