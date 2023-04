Mario Been en Hugo Borst dienen Marcel Brands meteen van repliek

Marcel Brands vindt het nog te vroeg om de balans op te maken van het seizoen 2022/23. De algemeen directeur van PSV vindt dat de club de mogelijkheid heeft om het seizoen goed af te sluiten, door als tweede te eindigen en de beker te winnen. Mario Been en Hugo Borst zijn echter niet overtuigd.

Het seizoen tot dusver bestond uit 'ups en downs', beaamt Brands voorafgaand aan de uitwedstrijd tegen NEC. "We hebben goede fases en mindere fases gehad. Bij PSV is het simpel: als je geen kampioen wordt, is er teleurstelling. Maar er zijn nog twee mooie prijzen te halen: de tweede plek en de beker."

"Op het eind van het seizoen kun je pas de balans opmaken. Als wij tweede worden en de beker winnen, dan win je twee van de drie nationale prijzen", stelt Brands in gesprek met ESPN. De tweede plek acht hij dus haalbaar. "We krijgen Ajax nog thuis, dus waarom niet? Je moet altijd voor het kampioenschap gaan, maar dat lijkt nu ver weg. Je moet ook ere wie ere toekomt. Feyenoord verdient het op dit moment. Het is de meest stabiele ploeg, wij zijn dit seizoen niet stabiel geweest. We kunnen het seizoen nog goed afsluiten."

PSV won aan het begin van het seizoen ook de Johan Cruijff Schaal. Toch is van een goed seizoen zeker geen sprake, vinden Been en Borst. "Ze zijn roemloos uitgeschakeld in Europa, dus dat is niet best", zegt Been. "Ervan uitgaande dat Feyenoord niet opeens alles verliest, is de tweede plaats het maximaal haalbare. Dan is het geen geweldig seizoen geweest." Borst is het daarmee eens. "Het is gewoon een waardeloos seizoen, man"

De winterse verkoop van Cody Gakpo en Noni Madueke heeft in dat opzicht niet geholpen. "In de zomer had je het geld ook kunnen krijgen. Je hebt jezelf een kans ontnomen om kampioen te worden, laten we eerlijk zijn", vindt Borst. "Je verkoopt niet twee van je groeibriljanten in de winter, dat duidt op armoede of crisis. PSV is gewoon een club in crisis. Alle ogen zijn gericht op Ajax, waar het een teringzooi is, maar PSV komt dan goed weg. Bij PSV is het gewoon een enorme puinhoop."