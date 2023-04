Martínez onthult psychologisch trucje bij penalty Dybala tijdens WK-finale

Emiliano Martínez groeide in de WK-finale tussen Argentinië en Frankrijk uit tot een van de hoofdrolspelers door twee penalty's te keren. De keeper onthult dat hij ook een groot aandeel had in een van de raak geschoten strafschoppen.

Martínez slaagde er in de penaltyreeks niet in om de eerste strafschop van Kylian Mbappé te keren, maar stopte vervolgens wel de inzet van Kingsley Coman. Daarna was het de beurt aan Paulo Dybala om vanaf elf meter aan te leggen. De aanvaller begon zijn aanloop met het advies van Martínez in zijn achterhoofd.

De Argentijnse keeper had zijn teamgenoten voor de strafschoppenserie geïnstrueerd. "Ik heb tegen mijn teamgenoten gezegd: als ik een penalty pak, moet onze volgende penalty recht door het midden gaan", onthult Martínez bij Behind The Scenes. Dybala nam het advies ter harte en schoot zijn penalty laag en door het midden. Hugo Lloris dook naar zijn linkerhoek.

De kans dat Lloris in het midden zou blijven staan, was volgens Martínez nihil. "De druk ligt na een gestopte penalty bij de andere keeper, dus ik wist hij dat zou duiken. Een keeper wil niet voor schut staan in een WK-finale. Dat gebeurt wel als je in het midden blijft staan terwijl de penalty in de hoek wordt geschoten."