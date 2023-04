Matthijs de Ligt: 'Toen ik naar Juventus ging, dacht ik er te veel over na'

Matthijs de Ligt vindt dat hij zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld tot een completere verdediger. De nu 23-jarige centrale verdediger brak op jonge leeftijd door bij Ajax, verkaste in 2019 naar Juventus en komt sinds afgelopen zomer uit voor Bayern München.

De Ligt maakte op zeventienjarige leeftijd zijn debuut voor Ajax en groeide al snel uit tot basisspeler. "Een jaar na mijn debuut stonden we in de Europa League-finale en weer anderhalf jaar later in de halve finale van de Champions League. Er is eigenlijk heel veel gebeurd in de eerste drie jaar van mijn carrière", begint De Ligt in een interview met Ziggo Sport. "De Champions League heeft heel veel invloed gehad. Daardoor groeide het zelfvertrouwen en leek het net alsof ik mij sneller ontwikkelde, maar het feit is dat ik het al kon en nu het podium kreeg waar ik het op kon laten zien."

Artikel gaat verder onder video

Al op zijn achttiende droeg De Ligt de aanvoerdersband bij Ajax. "Ik ben natuurlijk op een bepaalde manier opgegroeid bij Ajax, met aanvallend voetbal en veel druk naar voren. Dat zit er bij mij wel ingegoten. Het pure verdedigen, de slimme trucjes, zoneverdediging: al die dingen wilde ik graag leren zodat ik een completere speler kon worden", vervolgt De Ligt, die na het seizoen 2018/19 voor 75 miljoen euro de overstap naar Juventus maakte.

"Toen ik naar Juventus ging, dacht ik er te veel over na en voelde ik ook echt wel de druk", aldus De Ligt. "Het is in het begin altijd lastig om op een hoger niveau te spelen. Ik merkte wel dat ik, stapje voor stapje, training na training, dag na dag, steeds beter kon aanhaken, het niveau mij eigen maakte en er op een gegeven moment zelfs overheen ging. Dat was leuk om mee te maken. Daar heb ik nu ik bij Bayern München op een nog hoger niveau speel ook profijt van. We spelen hier wat verder van het doel af. Zo kom ik met mijn kwaliteiten beter tot mijn recht. Daarnaast denk ik dat ik ook voetballend en fysiek flink verbeterd ben. Ik heb de afgelopen geleerd dat iedere speler uniek is. Je bent jezelf en je kunt jezelf met niemand anders dan jezelf vergelijken."