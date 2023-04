Mazraoui hekelt eigen rol bij dolend Bayern München: 'Ik ben niet eens derde keus'

Noussair Mazraoui is niet te spreken over zijn huidige situatie bij Bayern München. De 25-jarige international van Marokko begon uitstekend aan zijn avontuur in Duitsland, maar is inmiddels veroordeeld tot een bijrol. Na de uitschakeling in de Champions League sprak Mazraoui zijn onvrede uit.

Mazraoui pikte op het begin van dit seizoen regelmatig zijn wedstrijden mee. Op dit moment zit hij echter vooral op de bank. De ex-Ajacied kende een uistekend WK met Marokko, maar raakte in Qatar wel geblesseerd. Daarnaast was trainer Julian Nagelsmann bij Bayern vervangen door Thomas Tuchel. "Natuurlijk ben ik niet blij. Ik was een basisspeler voor het WK. Nu ben ik weer fit en krijg ik nooit speeltijd", vertelde Mazraoui na de wedstrijd tegen Manchester City in gesprek met journalist Maximilian Koch van Abendzeitung.

Artikel gaat verder onder video

De 25-jarige verdediger annex middenvelder mocht woensdagavond niet eens invallen van Tuchel. Ondanks dat Mazraoui pas bezig is aan zijn eerste seizoen in de Allianz Arena, zet zijn huidige rol hem aan het denken. "Ik ben niet eens tweede of derde keuze. Het is nog vroeg om over mijn perspectief bij de club te praten. Maar het is duidelijk dat dit er niet goed uitziet", aldus de geboren Nederlander over zijn toekomst. Mazraoui tekende afgelopen zomer een contract tot de zomer van 2026 bij de huidige koploper van de Bundesliga.

Mazraoui liet Ajax een paar maanden geleden transfervrij achter zich voor een avontuur bij Bayern. Inmiddels staat de teller wat wedstrijden betreft op twintig. Daarin was hij goed voor drie assists. De twintigvoudig international van Marokko kent met Bayern een wisselvallig seizoen. De club is al uitgeschakeld in de Champions League en DFB-Pokal. In de competitie staat de grootmacht wel op de eerste plaats, maar het verschil met Borussia Dortmund is slechts twee punten. Er staan nog zes speelrondes op de planning.