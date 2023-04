Meest ervaren PSV'er denkt aan vertrek: 'Ik zal aanbiedingen bekijken'

Érick Gutiérrez sluit een vertrek bij PSV niet uit. De middenvelder is dit seizoen niet verzekerd van een basisplaats en zal eventuele aanbiedingen van andere clubs 'rustig bekijken'.

Gutiérrez, wiens waarde wordt geschat op 5,3 miljoen euro, heeft een contract tot medio 2025 in Eindhoven. De 27-jarige Mexicaan speelde dit seizoen 37 officiële wedstrijden, waarvan 19 als invaller. "Als je hier speelt, wil je zoveel mogelijk minuten maken en dat kon dit seizoen niet altijd. Tegelijkertijd zie ik ook dat er met ‘Sanga’ (Ibrahim Sangaré, red.) en Joey (Veerman, red.) hele goede spelers bij de ploeg zitten", legt hij uit aan het Eindhovens Dagblad.

Artikel gaat verder onder video

Ruud van Nistelrooij kan zijn spelers dus niet altijd de speeltijd bieden die ze verlangen. "Voor de trainer is het soms moeilijk om keuzes te maken en die moet je dan accepteren", erkent Gutiérrez, die zich evenwel op zijn plek voelt in Eindhoven; zijn kinderen van drie en vier jaar zijn er geboren en de familie voelt zich er thuis, geeft hij aan.

“Ik ben hier straks vijf jaar en de club zit in mijn hart, voor altijd", maakt Gutiérrez duidelijk. "Als er aanbiedingen komen, bekijk ik die rustig met mijn zaakwaarnemer en is het ook belangrijk wat PSV wil. Eerst wil ik nog zes prachtige weken op het veld beleven." Gutiérrez speelt sinds 2018 voor PSV, nadat hij voor minstens zes miljoen euro overkwam van Pachuca. Met 134 gespeelde wedstrijden is Gutiérrez samen met Jordan Teze de PSV'er met de meeste gespeelde wedstrijden voor de club.