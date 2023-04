Memphis Depay komt met goed nieuws voor Atlético-fans op Twitter

Memphis Depay keert komend weekend eindelijk terug in de wedstrijdselectie van Atlético Madrid. De Nederlandse spits raakte in de voorbije interlandperiode geblesseerd in het EK-kwalificatieduel van Oranje tegen Gibraltar, maar is inmiddels voldoende hersteld om zondag mee te gaan naar het uitduel bij Real Valladolid.

Dat heeft de spits zelf via sociale media bekendgemaakt. "Blij om terug te zijn in het team", luidde de korte maar duidelijke verklaring die Memphis op Twitter de wereld instuurde. De laatste keer dat hij deel uitmaakte van de selectie van Atléti was op 18 maart tijdens het thuisduel met Valencia (3-0). Destijds werd Memphis na 64 minuten afgelost door concurrent Álvaro Morata.

Happy to be fully back with the team ❤️🤍 — Memphis Depay (@Memphis) April 28, 2023

Zonder Memphis ging Atlético vrolijk verder met de indrukwekkende serie wedstrijden waarin niet verloren werd. Tussen 16 oktober 2022 en 23 april van dit jaar verloor het elftal van Diego Simeone liefst negentien op rij niet. Vorige week kwam daar verandering in toen FC Barcelona in het eigen Camp Nou met 1-0 te sterk was.

Met nog zeven speelronden te gaan in Spanje lijkt Atlético inmiddels zeker van kwalificatie voor de Champions League. De ploeg staat nu derde met 63 punten, twee minder dan rivaal en stadgenoot Real. Koploper Barcelona blijft ondanks de goede reeks vermoedelijk buiten bereik van Simeone en zijn elftal. De Catalanen staan nog altijd dertien punten voor op Atlético en elf op Real.