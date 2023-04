Mike Verweij verbaast zich over keuze KNVB: 'Hij had waarschijnlijk gezegd: dit is voor mij overduidelijk'

Mike Verweij denkt dat het doelpunt dat Mohammed Kudus zondag namens Ajax maakte tegen Go Ahead Eagles was goedgekeurd als Danny Makkelie de VAR was geweest. Stan Teuben, de videoscheidsrechter van dienst, greep niet in.

Ajax leek zondag na een half uur op een 0-1 voorsprong te komen tegen Go Ahead Eagles toen Kudus de bal tegen de touwen kopte. Het Amsterdamse feestje werd verpest door de grensrechter, die buitenspel constateerde. Teuben had als VAR de taak om de beslissing van de grensrechter te bevestigen of te overrulen, maar greep niet in omdat het niet mogelijk bleek een buitenspellijn te trekken.

Dat de relatief onbekende Teuben door de KNVB als VAR op de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en Ajax was gezet, vindt Verweij maar vreemd. "En dan zet je Makkelie bij Utrecht - Volendam, met alle respect. Zet die man gewoon bij Go Ahead Eagles - Ajax", aldus de Ajax-watcher in de podcast Kick-off van De Telegraaf.

"Of iemand anders die lijntjes wel had kunnen trekken? Dat weet ik niet, volgens mij ziet zelfs een blinde dat het geen buitenspel was. Makkelie had waarschijnlijk gezegd: dit is voor mij overduidelijk, dit is geen buitenspel. Hier heb je geen lijntjes voor nodig: doelpunt", vervolgt Verweij.

Omdat Teuben geen lijntjes kon trekken, bleef de beslissing van de grensrechter staan. "Dat is het krankzinnige van deze situatie. Als de grensrechter niet had gevlagd, dan was het een doelpunt geweest. Er is volgens de regels goed gehandeld, maar dat neemt niet weg dat de grensrechter een vuiltje in zijn oog had."