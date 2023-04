Milan doet Napoli opnieuw pijn en droomt van stadsderby in halve finale

AC Milan heeft Napoli opnieuw een gevoelige nederlaag toegebracht. In het eigen San Siro werd in een Italiaans onderonsje in de kwartfinale van de Champions League met 1-0 gewonnen van de koploper in de Serie A.

Napoli begon ondanks de thuisnederlaag van twee weken geleden als favoriet aan de confrontatie in San Siro. Ondanks het ontbreken van de geblesseerde topscorer Victor Osimhen kreeg de koploper van de Serie A direct grote kansen op een openingstreffer. Al na twee minuten stuitte Kvicha Kvaratskhelia op een Milanees been. Kort daarna moest Milan-doelman Mike Maignan tot het uiterste gaan om uithalen van Franck Zambo-Anguissa en Piotr Zielinski onschadelijk te maken.

Toch kwam de thuisploeg daarna wel wat beter in de wedstrijd. Na een half uur kreeg Napoli een eerste waarschuwing, toen Rafael Leão vanaf eigen helft opstoomde, twee verdedigers het nakijken gaf maar vervolgens net naast schoot. Vlak voor rust was het wél raak. Na een fraaie dribbel van Brahim Diaz zette Leão voor op Ismaël Bennacer. Met zijn eerste Champions League-doelpunt ooit zette hij AC Milan op 1-0.

Milan leidt! 😱

Bennacer maakt zijn eerste Champions League-goal ooit, maar speciale aandacht voor Brahim Diaz 😍#ZiggoSport #UCL #ACMNAP pic.twitter.com/wHAT5naU8L — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 12, 2023

Daarmee was het nog niet gedaan, want in de blessuretijd van het eerste bedrijf zorgde Simon Kjaer nog bijna voor een verdubbeling van de voorsprong. Uit een hoekschop kopte de Deen snoeihard op de lat boven Napoli-doelman Alex Meret, waardoor de thuisploeg met een minimale voorsprong de kleedkamers opzocht.

Na rust moest Napoli komen. Dat deed de ploeg van Luciano Spalletti dan ook, maar Maignan was opnieuw bij de les toen Elmas het probeerde. Na een uur spelen wilde voormalig PSV'er Hirving Lozano een strafschop na een schouderduw van Theo Hernández, maar daar wilde de arbitrage niets van weten.

Daarna was Hernández opnieuw de hoofdrolspeler bij een sleutelmoment in de wedstrijd. In vier minuten tijd incasseerde hij twee overtredingen van Anguissa. Beide vergrijpen waren volgens de Roemeense scheidsrechter István Kovács genoeg voor geel, waardoor Napoli het laatste kwartier met tien man op zoek moest naar een aansluitingstreffer.

Daar kreeg de ploeg ook met een man minder nog volop kansen voor. Aanvoerder Giovanni Di Lorenzo stuitte in de slotminuten uit een rebound echter andermaal op Maignan. Luttele seconden later kreeg de ingevallen Mathias Oliveira nog een grote kans met het hoofd, maar zijn kopbal vloog over.

Daardoor neemt Milan een minimale voorsprong mee naar de return, volgende week in Napels. De winnaar plaatst zich voor de halve finale waarin Internazionale de beste papieren lijkt te hebben voor de andere plek. De ploeg van Denzel Dumfries en Stefan de Vrij verdedigt in Milaan een 0-2 voorsprong uit het heenduel met Benfica. Een Milanese stadsderby lonkt dus.