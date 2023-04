Moeder van Davy Klaassen vertelt hoe ze het incident tegen Feyenoord beleefde

De moeder van Davy Klaassen zag op tv dat haar zoon werd getroffen door een voorwerp vanuit het publiek in de uitwedstrijd tegen Feyenoord. In een interview met Margriet vertelt moeder Kitty hoe ze de avond beleefde. "Op het moment dat ik Davy zag liggen, kreeg ik een onaangenaam gevoel: wat was er gebeurd?"

De moeder van Klaassen was niet in De Kuip en bekeek de wedstrijd op tv. "Toen ik het bloed op zijn hoofd zag, schrok ik daar echt van. Het was voor mij heel heftig om te zien, maar op zo'n moment kun je niets doen. Het is niet alsof mensen van de club mij dan direct gaan appen om te vertellen wat er is gebeurd. Ik moest dus afwachten, net als iedereen. Dat je je kind op zo'n moment niet kunt helpen, is echt lastig."

"Na de schrik was ik voornamelijk boos, echt heel erg boos", vervolgt Kitty. "Mijn man en kinderen ook natuurlijk. Kijk, het schelden en het rumoer horen erbij - althans, dat zeggen ze - en dat is ook altijd wel zo geweest. Maar dit ging echt te ver." Ze nam na de wedstrijd contact op met haar zoon. "Alles ging goed, hij had alleen een kloppend gevoel in zijn hoofd. Ik zei hem rustig aan te doen en dat hij het wel echt goed in de gaten moest houden. Tuurlijk, het was uiteindelijk maar een klein gaatje, maar het is en blijft zijn hoofd. Dat zat me nog niet helemaal lekker."

Kitty vindt het moeilijk om het incident los te laten. Ze heeft dagelijks contact met haar zoon om te vragen hoe het gaat. "Ook lees ik nog steeds alles wat ze op social media zeggen. Vooral nu zijn er zo veel negatieve reacties. Ik heb dan echt de neiging om ergens op te reageren. Dat doe ik niet, hoor, maar het is en blijft heel erg moeilijk."