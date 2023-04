Mulder geeft Ten Hag weinig kans om tweede prijs van het seizoen binnen te slepen

Manchester United plaatste zich onlangs voor de finale van de FA Cup, waarin de formatie van Erik ten Hag het op 3 juni op zal nemen tegen rivaal Manchester City. Youri Mulder verwacht dat The Mancunians weinig kansen maken tegen de ploeg van Pep Guardiola, die alleen maar beter lijkt te worden.

Presentator Bas van Veenendaal legt Mulder voor of Manchester United in staat is om het Manchester City lastig te maken. De analist heeft weinig bedenktijd nodig voor een antwoord: "Nee, ik denk het niet. Je ziet bij Manchester United een soort van neergaande lijn. Die hebben een heel seizoen fantastisch gespeeld, maar je ziet dat het wat minder wordt", zegt Mulder, die wél onder de indruk is van wat Manchester City op de mat legt.

"Bij Manchester City weten ze precies dat ze nu moeten pieken en zijn zo ervaren in hun spel." Afgelopen week maakte de ploeg van Pep Guardiola gigantisch veel indruk tegen Arsenal, dat van de mat werd gespeeld in het Etihad Stadium (4-1). Eerder dit seizoen wist Manchester United op het eigen Old Trafford wél af te rekenen met Manchester City, maar het zal op Wembley van hele goede huizen moeten komen om dat opnieuw voor elkaar te krijgen.