Na glansrol neemt Wijnaldum misverstand over toekomst weg

Het was een bewogen week voor Georginio Wijnaldum. De Oranje-international in dienst van AS Roma kreeg flinke kritiek te verwerken en zijn toekomst bij de club uit de Italiaanse hoofdstad zou onzeker zijn, maar na een hoofdrol in het duel met Sampdoria vertelt hij zelf over zijn toekomst in het Stadio Olympico.

Met een doelpunt, een versierde strafschop en een schot op de paal was Wijnaldum dé man bij AS Roma zondagavond. De club is nog steeds in duel met onder andere het Inter van Stefan de Vrij en Denzel Dumfries voor een plek in de top-4 van de Serie A. De twee rivalen staan in punten én wedstrijden gelijk, maar de zwart-blauwen hebben een beter doelsaldo.

Eerder deze week ontstond er wat rumoer over dingen die Mourinho gezegd en gedaan zou hebben met het oog op de toekomst van Wijnaldum in Rome. De middenvelder wordt namelijk gehuurd van Paris Saint-Germain, maar een langer verblijf leek uitgesloten. Maar na zijn glansrol laten zowel Mourinho als Wijnaldum weten dat een langer verblijf van de international niet is uitgesloten.

"Ik praat niet graag over individuele spelers, maar ik ben blij met zijn ontwikkeling. Hij speelde heel goed", aldus Mourinho na de klinkende 0-3 overwinning. Ook voor Wijnaldum was het een geweldige avond: "Het hele team heeft het goed gedaan. Ik geef alles. Soms is het goed, soms niet. Vandaag was er het doelpunt en de verdiende strafschop. Ik wil het beste van mezelf geven, voor mezelf en voor de liefde die de fans me geven."

De eindklassering van dit seizoen heeft geen invloed op de beslissing van Wijnaldum. "Het hangt er niet vanaf. Dat heb ik al bewezen toen ik naar Roma kwam, want er was geen Champions League-voetbal. Ik heb gekozen voor mijn gevoel. Het is moeilijk te zeggen wat er gaat gebeuren, omdat er meer partijen bij betrokken zijn. Maar ik wil wel zeggen dat ik het hier goed naar mijn zin heb, ook met de trainer en de fans", aldus de international na het duel.