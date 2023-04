Na PEC Zwolle wordt ook duel MVV stilgelegd wegens voorwerpen op het veld

Het duel tussen PEC Zwolle en FC Dordrecht lag vrijdagavond een tijdje stil aangezien er een lege beker het veld op werd gegooid, maar even later is het ook bij MVV Maastricht misgegaan. In de slotfase, toen Jong AZ op een 1-2 voorsprong stond, werd er vanaf de tribunes met bier het veld opgegooid.

Finn Stam zette de jonge Alkmaarders op voorsprong in De Geusselt, waarna hij bij de cornervlag een aantal supporters van MVV tegenkwam. Vervolgens kreeg de twintigjarige speler een beker bier naar zich toegegooid, waarna de wedstrijd in de 87e minuut werd stilgelegd.

