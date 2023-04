Napels maakt zich op voor eerste landstitel sinds 1990: Napoli hoopt op medewerking Serie A

De kraker tussen Juventus en Napoli van afgelopen zondag stevende af op een doelpuntloos gelijkspel, maar de bezoekers trokken in blessuretijd alsnog aan het langste eind. Daardoor kan Napoli de landstitel bijna niet meer ontgaan. Komend weekend kan het al zover zijn. De koploper van Italië hoopt daarom op medewerking van de Serie A.

Napoli is bezig aan een historisch seizoen. Voor de WK-break maakte de ploeg indruk in de Champions League door Liverpool op een 4-1 nederlaag te trakteren en Ajax in de Johan Cruijff ArenA met 6-1 te verslaan. Ook in eigen land boekte Napoli regelmatig een grote overwinning. Zo was het in januari nog met 5-1 te sterk voor Juventus. De laatste weken kwam er echter wat zand in de Napolitaanse motor, getuige ook de uitschakeling door AC Milan in de kwartfinale van de Champions League.

Napoli had daardoor afgelopen zondag wat recht te zetten. Dat leek op bezoek in eerste instantie niet te gaan lukken, maar een doelpunt van Giacomo Raspadori in de derde minuut van de blessuretijd bezorgde de koploper alsnog drie belangrijke punten. Daardoor maakt Napels zich op voor een kampioenschap. De voorsprong van Napoli op nummer twee Lazio is momenteel zeventien punten en met nog zeven wedstrijden te gaan kan het komend weekend al raak zijn. Napoli speelt zaterdag op eigen veld tegen Salernitana, Lazio een dag later bij Internazionale.

Wint Napoli van Salernitana en verspeelt Lazio een dag later punten in Milaan, is Napoli kampioen. Maar het is voor de spelers en aanhang natuurlijk veel leuker om kampioen te worden als het zelf in actie komt. Daarom hoopt de club op medewerking van de Serie A. Napoli ziet graag dat de thuiswedstrijd tegen Salernitana wordt verplaatst naar zondag. De club leek in eerste instantie nul op het rekest te krijgen. Napoli heeft voor dinsdag 2 mei immers een wedstrijd tegen Udinese op het programma staan.

Maar nu lijkt de Serie A toch mee te willen denken met de koploper. Volgens de Italiaanse journalist heeft er dinsdag een overleg plaatsgevonden tussen onder anderen de burgemeester van Napels en Napoli-voorzitter Aurelio De Laurentiis. Ook de president van de Serie A, Lorenzo Casini, heeft zich uitgelaten over een mogelijke verplaatsing van de thuiswedstrijd van Napoli tegen Salernitana. “We staan in contact met het Nationaal Observatorium voor Sportevenementen van het Ministerie van Binnenlandse zaken. Als er met betrekking tot de openbare orde redenen zijn om de wedstrijd te verplaatsen dan zal de competitie zich aanpassen”, wordt hij geciteerd.

Wat dat betekent voor de ontmoeting tussen Udinese en Napoli op 2 mei, is nog niet bekend. De kans is groot dat ook die wedstrijd dan wordt verplaatst. De spelers van Napoli konden overigens afgelopen zondag al op een heldenonthaal rekenen na de overwinning op Juventus (zie foto's hieronder). Gli Azzurri stevent af op de eerste landstitel sinds 1990.