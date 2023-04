'Feyenoord-fans tóch welkom in stadion bij uitduel tegen Roma'

Volgens verschillende Italiaanse media zijn supporters van Feyenoord 'gewoon' welkom in het stadion als de club op 20 april het uitduel met AS Roma in de kwartfinale van de Europa League speelt. De lokale autoriteiten hopen daarmee te voorkomen dat het in de stad uit de hand loopt, zoals recent gebeurde bij de Champions League-wedstrijd tussen Napoli en Eintracht Frankfurt.

Maandag liet Feyenoord zelf al weten dat fans van AS Roma op 13 april tijdens de heenwedstrijd welkom zijn in De Kuip. Of dat andersom ook het geval zou zijn, was hoogst onzeker. De supporters van Feyenoord staan er in Rome niet goed op nadat het rond een Europa League-duel in 2015 tussen beide clubs behoorlijk uit de hand liep in de stad. Daarbij raakte onder meer een eeuwenoude fontein beschadigd.

Twee weken geleden liep het opnieuw uit de hand in Italië, nu rond de Champions League-wedstrijd tussen Napoli en Eintracht Frankfurt. Duitse supporters waren niet welkom in het Stadio Diego Armando Maradona, maar reisden toch massaal af naar de zuid-Italiaanse stad. Overdag ging dat al mis: een grote chaos brak uit en onder meer een aantal politievoertuigen raakte ernstig beschadigd.

Lees ook: Gigantische chaos in aanloop naar CL-duel: Napels wordt gesloopt

Om een dergelijk scenario in Rome te voorkomen zouden Feyenoord-supporters op 20 april dus 'gewoon' welkom zijn in het Stadio Olimpico, schrijft onder meer de krant La Repubblica dinsdag. Hoeveel kaarten de Rotterdammers daadwerkelijk mogen afnemen is nog niet bekend. In de achtste finale waren Feyenoord-fans niet welkom in Polen, waar Shakhtar Donetsk de thuiswedstrijden afwerkt. Toch bleek tijdens de wedstrijd dat honderden supporters er toch in geslaagd waren om een kaartje te bemachtigen.

Zie ook: 600 'verboden' Feyenoord-fans laten zich zien en horen tegen Shakhtar Donetsk