Napoli-fans vieren aanstaande titel met bizarre 'begrafenis' concurrenten

De fans van Napoli hebben op ludieke en morbide wijze stilgestaan bij de aanstaande landstitel. De tifosi hielden in de zuid-Italiaanse stad een heuse 'begrafenis' voor de concurrentie.

Als Napoli zaterdag wint van Salernitana, kan Scudetto zondag een feit zijn als nummer twee SS Lazio maximaal een punt pakt tegen het Inter van Denzel Dumfries en Stefan de Vrij. Het zou de derde landstitel in de clubgeschiedenis betekenen nadat Napoli ook in 1987 en 1990 beslag wisten te leggen op de eerste plaats. Destijds was Diego Armando Maradona de pijler onder het elftal dat de machtige noord-Italiaanse clubs naar de kroon stak.

De gepassioneerde fans van Napoli kregen het daarna zwaar te verduren. In 2004 werd de club, inmiddels afgezakt naar de Serie B, zelfs failliet verklaard en teruggezet naar de Serie C, het derde niveau in Italië. Onder leiding van de flamboyante filmproducent Aurelio De Laurentiis herrees de club echter uit de as en volgde in 2007 een terugkeer in de Serie A. Daarin deed de club al snel weer mee om de bovenste plaatsen en dwong het regelmatig Champions League-voetbal af.

De supporters kunnen hun geluk dan ook niet op dat de herrijzenis van Napoli nu eindelijk bekroond lijkt te gaan worden met een derde landstitel. In de wijk Case Nuove werd de concurrentie letterlijk begraven. Rond de kist, waarop sjaals liggen van de belangrijkste concurrentie, werd een aantal kruizen met logo's van rivalen de grond in gespijkerd. Op een spandoek tonen de fans een duidelijke boodschap: 'Een gruwelijke pijn voor heel Italië. Na al die jaren nagelen we jullie aan het kruis', zo viel te lezen.