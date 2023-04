Natte ooghoeken bij Van der Ree: 'Hoop nooit meer in zo’n situatie terecht te komen'

FC Groningen-trainer Dennis van der Ree besloot in de winterstop in te stappen bij FC Groningen als opvolger van de ontslagen Frank Wormuth. De noordelingen konden geen geschikte opvolger vinden en deden een beroep op Van der Ree als interim-coach. Het bleek een loodzware en moeilijke missie, die vrijwel zeker leidt tot degradatie.

“Er zullen niet veel trainers zijn die meemaken wat ik nu allemaal moet ervaren. Ik hoop nooit meer in zo’n situatie terecht te komen”, vertelt Van der Ree in De Telegraaf ‘met de tranen in de ooghoeken’ over de degradatiesituatie van FC Groningen en de rol die hij daarin heeft. “Ik ben erin gestapt omdat FC Groningen in brand stond en geen andere trainer kon vinden.”

Of deze korte interim-periode gevolgen heeft voor zijn eigen toekomst als hoofdtrainer, durft Van der Ree niet te zeggen. “Natuurlijk heb ik erover nagedacht. Ik wilde de club helpen. Of dat goed of slecht is voor mezelf zullen we wel zien”, wilde hij daar niet te veel mee bezig zijn. Na dit seizoen vertrekt hij door de komst van Dick Lukkien, die zijn eigen assistenten meeneemt, in elk geval bij FC Groningen.

Verder ging de coach ook nog even in op het interview van Hans Westerhof in het Dagblad van het Noorden, die het opnam voor Van der Ree (‘Wat God eruit heeft gelaten, kan Dennis van der Ree er niet in stoppen'). Dat viel bij de FC Groningen-fans in verkeerde aarde; volgens hen gaf Westerhof daarmee al op én wilde hij zijn eigen straatje schoonvegen, omdat hij zelf zou hebben gepleit voor het doorschuiven van Van der Ree.

De coach steunde de adviseur van FC Groningen in het vraaggesprek. “Dat kan ik alleen maar beamen. We hebben een jonge groep. Die jonge spelers trainen zonder druk. Maar eenmaal in wedstrijden maken ze voorzichtige keuzes en zijn ze bang om iemand te hard in te spelen.” De kritiek op Van der Ree zelf is ook al wekenlang hoog, zeker na de volgende nederlaag. ‘Zijn team speelt zoals hijzelf coacht, met te weinig gif’, gaf DvhN de coach een 5 voor zijn optreden tegen RKC Waalwijk.