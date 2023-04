Nieuwe baan lonkt voor Alfred Schreuder, Eredivisie-clubs twijfelen | FCUpdate Recap

In de rubriek 'FCUpdate Recap' zet FCUpdate.nl het belangrijkste nieuws van de avond daarvoor op een rijtje. Met een samenvatting van alles wat je allemaal hebt gemist ben je weer helemaal op de hoogte van het laatste voetbalnieuws. Dit waren de belangrijkste nieuwsfeiten op woensdag 26 april.

Manchester City zet reuzenstap met overtuigende zege op Arsenal

Manchester City heeft een reuzenstap gezet richting de derde opeenvolgende landstitel. De ploeg van Pep Guardiola won woensdagavond met 4-1 van concurrent Arsenal. Daardoor is de achterstand op de koploper nog maar twee punten, terwijl Manchester City nog twee duels tegoed heeft. The Citizens hebben het dus volledig in eigen hand. Het hele artikel lezen? Klik hier!

Eredivisie-clubs niet overtuigd: 'Twee miljard euro is te rooskleurig'

Er is nog veel onduidelijk over de strijd om de uitzendrechten van het Nederlands profvoetbal. Zoals bekend heeft een consortium van vier kabelaars (VodafoneZiggo, KPN, T-Mobile en Delta) een serieus bod uitgebracht om de rechten in handen te krijgen voor de periode 2025-2035, maar de precieze voorwaarden van het bod zijn niet helder. Het hele artikel lezen? Klik hier!

FC Barcelona loopt tegen nederlaag aan die niet eens zo verrassend is

Het is FC Barcelona woensdagavond niet gelukt om de 1-0 zege op Atlético Madrid een passend vervolg te geven. De koploper van de Spaanse competitie liep op bezoek bij Rayo Vallecano tegen een verrassende en ook weer niet zo verrassende 2-1 nederlaag aan. Het hele artikel lezen? Klik hier!

Alfred Schreuder onderhandelt in Athene met mogelijke nieuwe club

Alfred Schreuder gaat mogelijk spoedig weer aan de slag in de voetballerij. De vijftigjarige trainer is volgens Griekse media met zaakwaarnemer Milos Malenovic in Athene om te onderhandelen met Olympiakos. Het hele artikel lezen? Klik hier!

Internazionale plaatst zich na schitterende assist Nicolò Barella voor bekerfinale

Internazionale is de eerste finalist van de Coppa Italia. De ploeg van trainer Simone Inzaghi was woensdagavond met 1-0 te sterk voor Juventus, wat na het 1-1 gelijkspel van drie weken geleden voldoende was om door te stoten naar de eindstrijd. Op 24 mei treft Internazionale de winnaar van de halve finale tussen Fiorentina en Cremonese. Het hele artikel lezen? Klik hier!

Liverpool geeft AZ het juiste voorbeeld; Lampard verliest ook zijn vijfde (!) wedstrijd

Liverpool heeft woensdagavond de derde overwinning op rij geboekt in de Peemier League. The Reds wonnen mede dankzij een treffer van Cody Gakpo met 1-2 van West Ham United, de aankomende tegenstander van AZ in de Conference League. Liverpool staat nu zesde. Het in rampzalige vorm verkerende Chelsea verloor met 0-2 van Brentford en wacht nu al acht officiële wedstrijden op een zege. Het hele artikel lezen? Klik hier!