Ongekende thriller in Stuttgart voorkomt dat Dortmund profiteert van misstap Bayern

In de Bundesliga heeft Borussia Dortmund zaterdag niet kunnen profiteren van het puntverlies van koploper Bayern München. Der Rekordmeister speelde in eigen huis gelijk tegen 1899 Hoffenheim, waardoor Dortmund in punten gelijk kon komen. Tegen tien man van VfB Stuttgart verspeelden de geelzwarten ondanks een hoofdrol voor Donyell Malen echter een 0-2 voorsprong.

Bayern München - 1899 Hoffenheim 1-1

Koploper Bayern deed de bijnaam FC Hollywood deze week weer eens volop eer aan. Na het verrassende ontslag van Julian Nagelsmann heeft zijn opvolger Thomas Tuchel het nog niet op de rit. In de Bundesliga is Tuchel nog ongeslagen, maar nederlagen tegen SC Freiburg (1-2 in het Duitse bekertoernooi) en Manchester City (3-0 in de Champions League) voerden de druk behoorlijk op, zeker nadat aanvaller Sadio Mané zijn collega Leroy Sané na het verloren duel in Manchester een veelbesproken klap verkocht.

Tegen Hoffenheim was de Senegalees dan ook geschorst. Matthijs de Ligt had als enige Nederlander een basisplaats bij Der Rekordmeister. Na een kwartier kwam Bayern op voorsprong door toedoen van Benjamin Pavard. Een afgeslagen hoekschop belandde via Kingsley Coman voor zijn voeten, waarna hij van dichtbij de 1-0 liet aantekenen. In de tweede helft kwamen de bezoekers via Andrej Kramaric terug tot 1-1, waarna Pavard dacht ook de 2-1 op zijn naam te krijgen. Hij stond echter buitenspel op het moment dat De Ligt de bal verlengde, waardoor zijn doelpunt geannuleerd werd.

Bayern, waar Ryan Gravenberch in de slotfase nog mocht invallen, kreeg vervolgens meerdere kansen om alsnog de drie punten naar zich toe te trekken, maar daar slaagde het niet in.

VfB Stuttgart - Borussia Dortmund 3-3

Nummer twee Borussia Dortmund heeft in Stuttgart niet kunnen profiteren van het puntverlies van de rivaal. Zoals wel vaker de afgelopen weken was Donyell Malen in de eerste helft weer eens goud waard voor de geelzwarten. Eerst verzorgde hij nog binnen het halve uur de assist bij de 0-1 van voormalig Utrecht- en Ajax-spits Sébastien Haller. Amper tien minuten later tekende Malen zelf voor de 0-2, waardoor hij nu vier achtereenvolgende duels gescoord heeft in de Bundesliga. Nog voor rust kwam de thuisploeg bovendien met tien man te staan. Konstantinos Mavropanos haalde Malen naar de grond om een counter onschadelijk te maken en kreeg daarvoor zijn tweede gele kaart.

Met een man minder en een 0-2 achterstand leek Stuttgart geen bedreiging meer te gaan vormen, maar niets bleek minder waar. Eerst haalde VAR wegens buitenspel een streep door de 1-2 van Serhou Guirassy, maar twaalf minuten voor tijd zorgde Tanguy Coulibaly via het been van Dortmund-verdediger Mats Hummels alsnog voor de 1-2. In de slotfase leek het zelfs helemaal mis te gaan voor Dortmund, toen een hoekschop voor de voeten van Josha Vagnoman belandde, waarna de back de 2-2 achter doelman Gregor Kobel ramde. Via Giovanni Reyna leek Dortmund vervolgens alsnog de volle buit te gaan pakken, maar opnieuw kwam Stuttgart terug. Silas Katompa Mvumpa schoot in de zevende (!) minuut van de blessuretijd de 3-3 tegen de touwen.

Door de resultaten behoudt Bayern de kleine voorsprong van twee punten op de rivaal uit Dortmund. RB Leizpig, dat won van FC Augsburg, volgt met acht punten achterstand op de koploper op de derde plaats. Ook het Union Berlin van Sheraldo Becker en Danilho Doekhi staat op 51 punten, maar heeft nog een wedstrijd tegoed. De ploeg die Ajax uitschakelde in de Europa League treedt zondag in Berlijn aan tegen het VfL Bochum van voormalig Vitesse-trainer Thomas Letsch.

Overige uitslagen Bundesliga:

1.FC Köln - FSV Mainz 05 1-1

RB Leipzig - FC Augsburg 3-2