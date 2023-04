Ook dit tweeluik lijkt al beslist: Real Madrid rekent af met tienkoppig Chelsea

De eerste halve finale van de Champions League lijkt al bekend. Daags nadat Manchester City met ruime cijfers afrekende met Bayern München, was Real Madrid op eigen veld te sterk voor Chelsea: 2-0. De Londenaren speelden het grootste deel van de tweede helft met een man minder en moeten volgende week héél goed voor de dag komen om in ieder geval nog een klein beetje kans te maken op het bereiken van de volgende ronde.



Het kan verkeren in het voetbal. Real Madrid kroonde zich in het afgelopen seizoen nog met afstand tot kampioen van Spanje, maar heeft inmiddels al dertien punten minder dan FC Barcelona. Chelsea staat er nog een stuk beroerder voor. De Londenaren eindigden vorig jaar nog derde, maar vinden zich nu terug op een belabberde elfde plek. Plaatsing voor het hoofdtoernooi van de Champions League via de competitie kan Chelsea vergeten. Enkel de derde eindzege in de clubhistorie kan The Blues nog aan een startbewijs voor het miljardenbal helpen.

Maar dan moet er in de kwartfinale wel worden afgerekend met Real Madrid. En dat is voor weinig ploegen weggelegd. Het miljardenbal maakt altijd iets extra’s los bij de spelers van de Koninklijke. Dat bewezen zij nog in de achtste finale tegen Liverpool, dat in de heenwedstrijd op Anfield op een 5-2 nederlaag werd getrakteerd. Chelsea was niet van plan zich op eenzelfde manier naar de slachtbank te leiden en begon daarom met vijf verdedigers. Vanuit een gesloten defensie kwam Chelsea de eerste twintig minuten zonder hachelijke situaties door en kreeg het via João Félix zelfs een beste kans. De Portugees stuitte echter op Thibaut Courtois.

Chelsea dacht de zaken goed voor elkaar te hebben en dat was eigenlijk ook wel zo, maar juist op dat soort momenten slaat Real Madrid altijd toe. Dat was ook vanavond het geval. De eerste vlotlopende aanval leidde meteen tot een treffer. Doelman Kepa nog in eerste instantie nog redden op een inzet van Vinícius Junior, maar in de rebound was Karim Benzema er als de kippen bij om zijn ploeg alsnog op voorsprong te tikken: 1-0. Het was al weer zijn veertiende treffer in zijn laatste negen wedstrijden in de knock-outfase van de Champions League. Daardoor moest Chelsea toch wat meer komen en telkens als het zich meldde in de Madrileense zestien, was het meteen gevaarlijk. Maar ook Raheem Sterling kreeg de bal niet voorbij Courtois.

Chelsea moet door met tien

Ook in de openingsfase van de tweede helft geen sprake van een Madrileense storm, maar ging het vervolgens toch binnen een paar minuten van kwaad tot erger voor Chelsea. Nadat de bezoekers eerst verdediger Kalidou Koulibaly geblesseerd zagen uitvallen, moest niet veel later Ben Chilwell inrukken met rood. De Engelsman haalde de doorgebroken Rodrygo onderuit, waardoor de arbiter zich genoodzaakt zag de rode kaart te trekken. Het zorgde voor een eenzijdig spelbeeld in het restant van de wedstrijd. Real Madrid had de bal en zocht, zoals de ploeg dat zo goed kan, geduldig naar een gaatje in de blauwe defensie.



Chelsea was er alles aan gelegen de schade beperkt te houden tot één tegentreffer, maar kon niet voorkomen dat Real Madrid het gaatje alsnog wist te vinden. Een ogenschijnlijk ingestudeerde hoekschop belandde voor de voeten van Marco Asensio. De Spanjaard stond maar net in het veld of zijn schot trof doel in de korte hoek. Daarmee gooide de invaller de wedstrijd een kwartier voor tijd in het slot en lijkt na Manchester City - Bayern München (3-0) ook dit tweeluik al na negentig minuten beslist.