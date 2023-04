Oosting genoot van bijzonder moment bij RKC: 'Daar had ik het best lastig mee'

Joseph Oosting laat RKC Waalwijk komende zomer achter zich voor aan avontuur bij FC Twente. De transfer van de trainer hing de afgelopen weken al in de lucht en werd eerder deze week officieel naar buiten gebracht. Daarvoor besloot Oosting de selectie van RKC eerst bij elkaar te roepen.

"Ik kreep applaus, dus ze waren blij voor mij", vertelde Oosting zaterdagavond kort voor de wedstrijd tegen FC Groningen in gesprek met ESPN. "Op het moment dat je met elkaar werkt, horen daar ook harde gesprekken bij. Maar ook lachen en andere dingen. Ik vind dat normaal, laat ik het zo zeggen. Het gaat bij mij om de vorm waarop je het brengt."

Ondanks het feit dat er al de nodige geruchten rond gingen, stelde Oosting zijn spelers zelf op de hoogte. "Ik heb voor alles bekend werd, alles verteld aan mijn jongens. Ik vind dat ze dat van mij moeten horen, niet uit de krant of via Twitter. Dat moest via mij, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik het daar best lastig mee had."

Na de zomer is de geboren Emmenaar dus te vinden in Enschede, maar eerst wacht nog het slot van de competitie met RKC. Na de wedstrijd tegen Groningen wachten nog ontmoetingen met Go Ahead Eagles, AZ, FC Volendam, FC Utrecht, Twente en Cambuur. In Waalwijk droomt men stiekem nog van deelname aan de play-offs voor Europees voetbal.