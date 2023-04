Frenkie de Jong staat voor Barça-rentree, ook vijftienjarige (!) opgenomen in wedstrijdselectie

Frenkie de Jong keert zondagmiddag terug in de wedstrijdselectie van FC Barcelona. De middenvelder kampte met een blessure aan zijn rechterhamstring, maar is zo goed als hersteld om zijn opwachting te maken in de topper tegen Atlético Madrid. Daarnaast keert ook Pedri terug op het wedstrijdformulier en is er plek voor nog een opvallende naam.

Dat maakt de Catalaanse club bekend op de officiële clubkanalen. Of de oud-Ajacied ook minuten gaat maken, is nog de vraag. De Jong raakte dik een maand geleden geblesseerd in het thuisduel tegen Real Madrid (2-1 overwinning). De middenvelder speelde destijds een geweldige wedstrijd, maar kreeg na het duel last van zijn hamstring.

Die blessure kostte De Jong uiteindelijk de interlandwedstrijden van Oranje tegen Frankrijk en Gibraltar. Daarnaast moest de middenvelder vier duels voor Barcelona aan zich voorbij laten gaan. De eerste wedstrijd zonder de oud-Ajacied werd nog overtuigend gewonnen door Barça, maar daarna leek het gemis van De Jong opvallend groot. Real vernederde de Catalanen in de Copa del Rey (0-4), en in de competitie speelde Barça twee keer met 0-0 gelijk tegen Girona en Getafe.

Nog een opsteker én verrassing

Aanstaande zondag kan De Jong dus zijn rentree maken in de ploeg van Xavi Hernández. De club had nog meer goed nieuws, want ook Pedri keert terug in de wedstrijdselectie. De talentvolle middenvelder was ook geblesseerd aan de hamstring en lag er wat langer uit dan De Jong. Pedri speelde zijn laatste Barcelona-wedstrijd op 19 februari. Ousmane Dembele en Andreas Christensen zijn nog niet fit genoeg om te spelen tegen Atlético.

Als we verder kijken naar het wedstrijdformulier is er een plekje voor de vijftienjarige (!) Lamine Yamal. De rechtervleugelaanvaller van de Onder-19 van FC Barcelona zat nog niet eerder op de bank bij de Catalanen. Yamal zou bij een debuut niet de jongste LaLiga-debutant ooit worden. Dat record staat op naam van Luka Romero, die op vijftienjarige leeftijd en 219 dagen zijn debuut maakte voor Mallorca tegen Real.