Opstelling Ajax: Heitinga verrast met basisplaatsen Brobbey en Baas

Ajax-trainer John Heitinga heeft zondagmiddag twee verrassingen in petto. Voor het duel met Go Ahead Eagles hebben Brian Brobbey en Youri Baas een basisplaats gekregen. Ook Sánchez staat wederom in de achterhoede bij de Amsterdammers op bezoek in Deventer.

Dat heeft mede te maken met de blessures in de selectie van Heitinga, want Devyne Rensch is niet fit genoeg om te starten. Aan de linkerkant is het wél een bewuste afweging, want Owen Wijndal en Jorrel Hato zitten wel gewoon op de bank. Achterin start Edson Alvarez in het centrum, waardoor ook Calvin Bassey gepasseerd is voor treffen in Deventer.

Datzelfde geldt voor Steven Bergwijn, al stond achter zijn naam wel vooraf al een vraagteken. Brobbey staat in de spits, terwijl Tadic de plaats overneemt aan de rechterkant van de voorhoede. Verder zijn er weinig bijzonderheden in de opstelling van Ajax, waar Kenneth Taylor wel weer in actie komt na zijn vroege wissel in het Nederlands elftal tegen Frankrijk.

Ajax heropent zondagmiddag de jacht op koploper Feyenoord. Of dat heel makkelijk zal gaan, is nog maar de vraag. Ajax gaat namelijk op bezoek bij een ander ploeg die verrassend goed presteert dit seizoen, namelijk Go Ahead Eagles. De Deventenaren wisten op bezoek in de Johan Cruijff Arena eerder dit seizoen zelfs een puntje te stelen en wonnen vorig jaar nog van Ajax in eigen huis. Bovendien verloor Go Ahead Eagles dit kalenderjaar alleen van AZ in eigen huis.

Opstelling Ajax: Rulli; Sánchez, Álvarez, Timber, Baas; Berghuis, Klaassen, Taylor; Kudus, Brobbey, Tadic.