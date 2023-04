Opstelling AZ: met deze elf hoopt Pascal Jansen op een remontada tegen Anderlecht

AZ begint dinsdagavond opnieuw met Myron van Brederode in de basis aan de returnwedstrijd in de kwartfinale van de Conference League. De jonge buitenspeler vervangt andermaal de geblesseerde Jesper Karlsson tegen Anderlecht. In Alkmaar moet de ploeg van Pascal Jansen een 2-0 nederlaag in Brussel goed zien te maken om door te dringen tot de laatste vier.

Matt Ryan staat zoals verwacht op doel. Voor hem kiest Jansen voor dezelfde viermansdefensie die afgelopen weekend de nul hield tegen Fortuna Sittard (0-3). Dat betekent dat Pantelis Hatzidiakos en Sam Beukema het centrum vormen en zullen worden geflankeerd door backs Yukinara Sugawara en Milos Kerkez.

Artikel gaat verder onder video

Op het middenveld voert Jansen ook geen wijzigingen door. Aanvoerder Jordy Clasie wordt daarom opnieuw geflankeerd door Sven Mijnans en Tijjani Reijnders. Voorin wordt spits Vangelis Pavlidis dus geflankeerd door Van Brederode vanaf de linkerkant, terwijl Jens Odgaard op de rechterflank start.



Opstelling AZ: Matt Ryan; Yukinari Sugawara, Pantelis Hatzidiakos, Sam Beukema, Milos Kerkez; Jordy Clasie, Sven Mijnans, Tijani Reijnders; Jens Odgaard, Vangelis Pavlidis, Myron van Brederode