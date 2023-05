Analisten pakken AZ aan: 'Die werd een topspeler genoemd, weet ik het allemaal'

AZ wist over twee wedstrijden geen vuist te maken tegen West Ham United in de Conference League. De analisten van ESPN en Veronica zagen meerdere spelers door de mand vallen.

"Het is knap dat ze de halve finale hebben gehaald", vertelt Kenneth Perez aan ESPN. "Ik denk ook dat het voor veel spelers zeer leerzaam is geweest. Een aantal spelers is er nu ook achter gekomen: AZ is mijn niveau, het wordt niet veel meer." Als voorbeeld noemt hij Sam Beukema, die over twee wedstrijden 'heel matig' was. "Heel nerveus, onrustig, steeds omvallen… Van Brederode is nog een jonge jongen. Pavlidis… Die werd een topspits genoemd, weet ik het allemaal, dat blijkt toch wat lastiger."

Marciano Vink zag nog een speler die teleurstelde. "Ook Sugawara heeft niet zijn normale niveau dat hij in de Eredivisie haalt. Hij gaf tegen Ajax bijvoorbeeld een pass van achteruit waardoor Reijnders alleen kwam te staan. Hij haalde de achterlijn en gaf voorzetten… Daar staat hij toch wel bekend om. Dit geeft ook wel aan hoe sterk de Premier League ook is. Als je tegen de nummer vijftien eigenlijk geen vuist kunt maken, dan weet je wel wat voor tempo er gehanteerd wordt en wat voor beulen er rondlopen."

Bij Veronica zei Wim Kieft dat Jesper Karlsson, die voor het eerst sinds 1 april weer een basisplaats had, 'enorm terugviel'. "Maar die heeft geen inhoud", doelde hij op zijn recente blessure. "Van Brederode moet nog echt flink groeien in zijn acties en zijn aanwezigheid, die speelt veel te bleu. Dan krijg je ook veel minder aanvoer. Dan is het de hele tijd balletjes breed, zonder gevaarlijk te worden. Je kunt wel steeds zeggen dat iemand jong is, maar ze moeten wel op je kunnen rekenen als je er staat. Dat kan hij (Van Brederode, red.) absoluut nog niet brengen."