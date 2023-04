Opstelling Feyenoord: Slot wijzigt basiselftal op een positie voor Klassieker

Feyenoord begint woensdagavond met Oussama Idrissi aan De Klassieker in de halve finale van de KNVB Beker. De aanvaller is terug van een schorsing en mag van trainer Arne Slot terugkeren in de basis. Dat betekent automatisch dat Igor Paixão, die tegen Sparta Rotterdam een goede indruk maakte, op de bank begint.

In het doel is er nog altijd een plekje voor Timon Wellenreuther, die de afgelopen weken uitstekend keepte namens Feyenoord. De achterhoede kent ook geen verrassingen. Door de blessure van Lutsharel Geertruida speelt Marcus Pedersen als rechtsback. De overige verdedigers zijn Gernot Trauner, Dávid Hancko en Quilindschy Hartman. De linksback ontsnapte onlangs in de Johan Cruijff ArenA nog aan een rode kaart.

Artikel gaat verder onder video

Op het middenveld besluit Slot ook niks te veranderen. Mats Wieffer speelt als controlerende middenvelder met Sebastian Szymański en aanvoerder Orkun Kökçü voor zijn neus. In de voorhoede wijzigt Slot zijn ploeg op een positie. Oussama Idrissi is terug van een schorsing en neemt de plaats van Igor Paixão, die op de bank moet beginnen. De andere aanvallers van de Rotterdammers zijn Alireza Jahanbakhsh en Santiago Giménez.

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Pedersen, Trauner, Hancko, Hartman; Wieffer, Szymański, Kökçü; Jahanbakhsh, Giménez, Idrissi.

FootballTransfers: Het uitblinkende PSV-target dat het beste bij Feyenoord past