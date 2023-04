Opstelling United: Basisplaats voor Malacia, oud-Ajacied terug in selectie

Goed maar ook slecht nieuws voor Tyrell Malacia. De vleugelverdediger die deze zomer overkwam van Feyenoord heeft een basisplaats te pakken voor het duel van Manchester United tegen Everton. Het slechte nieuws is dat zijn teamgenoot en positieconcurrent Luke Shaw geblesseerd is.

De Engelse vleugelverdediger viel in het duel van The Red Devils met Brentford geblesseerd uit, hoelang hij moet toekijken is nog niet bekend. "Luke Shaw is morgen niet beschikbaar en we moeten de komende week zien hoe we verder gaan", aldus oefenmeester Erik ten Hag in aanloop naar het duel met degradatiekandidaat Everton. Er is ook goed nieuws voor Ten Hag en zijn mannen, oud-Ajacied Christian Eriksen is namelijk weer op het trainingsveld verschenen en zit ook op de bank tegen Everton

"Het goede nieuws is dat Christian Eriksen weer aan het trainen is en morgen weer in de selectie zit. We vreesden eerst dat we hem het hele seizoen kwijt zouden zijn, maar hij werkte echt goed. De medische staf deed het heel goed. Hij keert terug in de selectie en is beschikbaar voor de laatste fase van het seizoen, dus daar zijn we erg blij mee. Het was een hele slechte tackle die hij te verduren kreeg en het was een hele zware blessure. Maar hij is weer fit en daar zijn we erg blij mee."

Opstelling Manchester United: David De Gea; Aaron Wan-Bissaka, Harry Maguire, Lisandro Martinez, Tyrell Malacia; Scott McTominay, Marcel Sabitzer; Bruno Fernandes, Marcus Rashford, Antony, Jadon Sancho.

Helaas voor Wout Weghorst moet hij plaatsnemen op de bank. Een basisplaats zou een mooie opsteker zijn geweest voor Weghorst, die tegen Brentford op de bank zat en niet mocht invallen. Hij heeft veel kritiek te verduren gekregen de laatste weken in Engeland, maar de Engelse pers staat erom bekend om spelers aan de schandpaal te nagelen. Hij mag wel plaatsnemen naast Eriksen, elk nadeel heeft zo zijn voordeel.

Marcus Rashford heeft met zijn basisplaats een mooie mijlpaal te pakken. De vleugelspits gaat namelijk zijn 350e wedstrijd spelen voor The Red Devils. Een opvallendere naam in de basiself is Harry Maguire. Na twee wedstrijden zonder speelminuten mag de Engelsman weer vanaf het begin op het veld staan van Erik ten Hag.