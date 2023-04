Opstelling United: teleurstelling voor Nederlanders, bizarre reeks Fernandes duurt voort

Manchester United treedt donderdagavond zonder Nederlanders in de basisopstelling aan tegen Tottenham Hotspur. Bruno Fernandes is echter wél van de partij in het elftal van Erik ten Hag.

Dat aanvoerder Fernandes speelt mag een klein wonder heten. Nog maar enkele dagen geleden werd de Portugees nog op krukken gespot, waardoor voor zijn meespelen in het duel dat voornamelijk draait om de vierde plaats in de Premier League werd gevreesd. Omdat hij het dus tóch gered heeft vervolgt Fernandes een opmerkelijke reeks: sinds zijn komst in januari 2020 miste hij nog niet één wedstrijd wegens een blessure voor The Red Devils.

Harry Maguire is ontbreekt in tegenstelling tot Fernandes wel wegens een blessure. Daarom haalt Ten Hag linksback Luke Shaw, zoals wel vaker dit seizoen, terug naar het centrum van de defensie waar de Engelsman een duo vormt met Victor Lindelof. Tyrell Malacia profiteert niet van de vrijgekomen plaats op links; de Nederlandse back begint op de bank omdat Diogo Dalot naar de positie van Shaw verhuist en Aaron Wan-Bissaka aan de rechterkant mag beginnen. Ook Wout Weghorst is, zoals de laatste weken gebruikelijk, reserve in Londen.