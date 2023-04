Oranje Leeuwinnen herpakken zich en winnen overtuigend van Polen

De Oranje Leeuwinnen hebben een vriendschappelijke wedstrijd weten te winnen van Polen. De dames van bondscoach Andries Jonker waren op Het Kasteel met 4-1 te sterk voor de Poolse dames.

Het begin van de wedstrijd was echter niet zo rooskleurig. Na een half uur viel Aniek Nouwen geblesseerd uit. Een paar minuten later kwam Polen op voorsprong. Niet veel later na de openingstreffer raakte Lineth Beerensteyn de paal, vlak voor rust wisten de Leeuwinnen toch nog de stand gelijk te trekken. Lieke Martens was de doelpuntenmaker.

Na rust gingen de dames op zoek naar de voorsprong, het duurde niet lang totdat die er kwam. Beerensteyn wist de 2-1 tegen de touwen te koppen. De slechts negentienjarige Esmee Brugts van PSV was de aangeefster, ze jongeling wist zich in het duel goed te tonen aan het aanwezige publiek.

In de slotfase ging Polen nog op zoek naar een gelijkmaker en gingen de Oranje Leeuwinnen op zoek naar een extra treffer, die kwam er ook. Lieke Martens maakte haar tweede van de avond en kwam door haar treffer op de tweede plek te staan in de topscorerslijst aller tijden van de Oranje-dames, ze staat gelijk met Manon Melis en heeft nu alleen nog teamgenoot Vivianne Miedema voor zich.

Ook Jill Roord kwam in de slotfase nog op het scorebord, zij was verantwoordelijk voor de 4-1. De oefenwedstrijd tegen de Polen is een van de wedstrijden die onze Leeuwinnen gaan spelen in de voorbereiding op het WK later dit jaar. Vorige week verloren de vrouwen van Duitsland. Het WK gaat in juli van start in Australië en Nieuw-Zeeland, Oranje zit in de poule bij Portugal, Vietnam en Amerika.