Oud Inter-keeper onder de indruk van Onana en komt met fraai compliment

Andre Onana is dit seizoen de onbetwiste nummer één onder de lat bij Champions League-kwartfinalist Internazionale. De doelman, die na een zeer hectische periode afgelopen zomer overkwam van Ajax, heeft de concurrentiestrijd gewonnen van de ervaren Samir Handanovic. Oud Inter-keeper Gianluca Pagliuca zag dit op voorhand niet aankomen, maar is inmiddels blij met de Kameroener op doel.

Pagliuca keepte meer dan honderdvijftig wedstrijden in het shirt van Inter en gaat bij FCInter1908 in op de prestaties van Onana. “Hij is een zeer snelle keeper met geweldige reacties, maar naar mijn mening is er nog genoeg ruimte voor verbetering. Misschien moet hij zich technisch wat verbeteren, maar als keeper heeft beschikt hij over geweldige reacties.”

Artikel gaat verder onder video

Zoals gezegd won de oud-Ajacied de concurrentiestrijd van Handanovic. De 38-jarige keeper was jarenlang de eerste keus onder de lat van Inter en keepte precies vierhonderdvijftig officiële wedstrijd voor I Nerazzurri. Piagliuca ziet dat Onana de ervaren doelman al in zijn eerste seizoen voorbij is. “Op dit moment vind ik Onana betrouwbaarder. Ik was een beetje sceptisch, maar in belangrijke wedstrijden heeft hij nooit verzaakt”, vertelt de 56-jarige oud-keeper, die op dit moment ook werkzaam is als commentator bij Sky Italia.

Compliment

Piagliuca vindt daarnaast dat Handanovic dit seizoen niet zijn beste vorm kent. “De Handanovic van een paar jaar geleden was veel beter. Eerst redde hij tien ballen, dat zijn er nu nog maar zeven. Ik had niet verwacht Onana in dit jaar een vaste waarde zou worden in plaats van Handanovic”, zegt de Italiaan. De oud Inter-keeper ziet nog een ander pluspunt aan Onana. “Wat ik leuk vind, is de rust die hij aan het team geeft.”