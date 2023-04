Rondo loopt uit de hand: Onana krijgt ruzie op training Inter

André Onana heeft het aan de stok gekregen met Marcelo Brozovic op de training van Inter. De doelman was het middelpunt van een rondo en ging hard door op Brozovic in een poging de bal te veroveren. Niet veel later sloeg de vlam in de pan.

Op de beelden is te zien dat Onana wegloopt van de situatie, waarna er mogelijk iets wordt geroepen en de keeper zich omdraait. De andere spelers ruiken meteen onraad. Onder meer Romelu Lukaku en Danilo D’Ambrosio mengen zich in het opstootje, om escalatie te voorkomen.

Inter bereidt zich voor op de returnwedstrijd tegen Benfica in de Champions League. De Serie A-club verdedigt een 0-2 voorsprong die vorige week in Lissabon werd veiliggesteld.