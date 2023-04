'Onana op weg naar de Premier League: ook Ten Hag heeft belangstelling'

André Onana kan zijn loopbaan na een seizoen in de Serie A al vervolgen in de Premier League. De doelman van Internazionale wordt gelinkt aan Chelsea, terwijl ook Manchester United zijn situatie nauwlettend in de gaten houdt. Inter ziet het wel zitten om de Kameroener komende zomer te verkopen.

Volgens het Italiaanse medium La Gazzetta dello Sport zou Inter graag zo'n veertig miljoen euro willen vangen voor de sluitpost. Chelsea is op zoek naar een nieuwe doelman en heeft naar verluidt al contact gehad met Onana. De ex-Ajacied is bezig aan zijn eerste seizoen in Milaan, waar hij nog tot medio 2027 onder contract staat. Inter nam hem in de zomer van 2022 transfervrij over van Ajax en kan dus flink verdienen.

Inter heeft echter ook wat eisen als het gaat om een eventuele transfer. Zo wil men Romelu Lukaku graag houden, terwijl Trevoh Chalobah en Pierre-Emerick Aubameyang ook naar de Italiaanse topclub moeten komen. Op dit moment heeft Inter nog niets gehoord vanuit Chelsea als het gaat over de 26-jarige Onana. Het is wel duidelijk dat de Londenaren hem hebben bekeken en dat manager Graham Potter steeds meer overtuigd raakt.

Manchester United

Het zou overigens ook goed kunnen dat Manchester United zich nog gaat mengen in de strijd om Onana. Erik ten Hag zoekt, ondanks het feit dat David de Gea zijn contract waarschijnlijk gaat verlengen, een extra doelman. De Nederlandse manager kent Onana natuurlijk nog uit hun gezamenlijke periode bij Ajax. Daar maakte de ex-speler van FC Barcelona deel uit van een succesvolle ploeg. Het is de vraag of United gaat doorpakken.