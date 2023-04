'Overnamestrijd Man United weer helemaal open, steenrijke Amerikanen melden zich'

Afgelopen week haakte de Finse miljardair Thomas Zilliacus af in de strijd om Manchester United over te nemen van de huidige eigenaren, de Amerikaanse familie Glazer. Daardoor leken nog twee partijen in de race te zijn: de Britse zakenman Sir Jim Ratcliffe (INEOS) en de Qatarese sjeik Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani. Met de Amerikaanse Carlyle Group mengt zich echter toch opnieuw een derde partij op het toneel.

Dat meldt het Engelse Sky Sports. De Glazers proberen naar verluidt zoveel mogelijk geld uit de verkoop van het belang in de Engelse grootmacht te peuren en schreven recentelijk een derde biedingsronde uit. Dit was tegen het zere been van Zilliacus, die op Twitter stevig van leer trok tegen dat besluit van de huidige eigenaren.

Volgens Sky gaat Carlyle voor een minderheidsbelang in de club. The Carlyle Group is een Amerikaanse private-equity-investeringmsaatschappij die naar eigen zeggen een vermogen van 376 miljard dollar( omgerekend een kleine 340 miljoen euro) beheert. Het bedrijf wilde zelf niet reageren op de berichtgeving.

Tevens weet de Engelse zender te melden dat de overname "in de beslissende fase" is beland. Dat lijkt goed nieuws voor Erik ten Hag. De Nederlandse trainer zou komende zomer een flinke renovatie van de selectie gepland hebben. Daarbij is het wel noodzakelijk dat hij weet met welk budget hij de transfermarkt op mag. Naar verluidt behoren Harry Kane (Tottenham Hotspur), Jude Bellingham (Borussia Dortmund) en nog altijd Frenkie de Jong (FC Barcelona) tot de gedroomde aanwinsten van de Nederlander.