PEC-supporters moeten promotiefeestje uitstellen na nederlaag ADO: 'Dan vrijdag maar in Almere'

ADO Den Haag heeft een 2-0 voorsprong uit handen gegeven tegen Almere City. De ploeg van Dick Advocaat verloor met 2-3 en heeft naast zichzelf ook PEC Zwolle dwarsgezeten. Bij een nederlaag van Almere City was PEC namelijk al zeker van promotie naar de Eredivisie, maar dat feestje moet nu nog even op zich laten wachten.

Supporters van de club uit Overijssel hadden zich verzameld in het supportershome in het MAC³PARK stadion. Honderden fans hoopten een promotiefeestje te kunnen vieren, maar dat bleef uit. De middag begon nog positief. De supporters hadden zin in een biertje en een praatje met bekenden, maar vooral zin in een feestje.

Dat feestje leek er ook lang te gaan komen. Na een vroege openingstreffer van Thomas Verheydt en niet veel later ook een tweede ADO-treffer van Titouan Thomas was de stemming opperbest in het supportershome. De bal is rond en er kan veel gebeuren, maar een 2-0 voorsprong na een kwartier zou ADO toch niet meer weggeven?

Maar vlak voor rust maakte Almere toch de aansluitingstreffer. Nog geen reden voor paniek, maar de stemming was niet meer zo joviaal als bij de 2-0 voorsprong voor ADO. PEC degradeerde vorig seizoen uit de Eredivisie nadat het de voorlaatste wedstrijd verloor op bezoek bij Sparta (2-0). De laatste wedstrijd (thuis tegen PSV, 1-2 verlies) deed er niet meer toe. De club is het hele seizoen al heer en meester in de Keuken Kampioen Divisie en kan dus al vijf wedstrijden voor het einde promoveren.

Dat promotiefeestje leek er te gaan komen, dat merkten de spelers van PEC ook. De selectie keek gezamenlijk het duel tussen ADO Den Haag en Almere City in het stadion, nadat de spelers in de ochtend getraind hadden. In de rust van het duel, bij een 2-1 stand, keken ze al vooruit. De luxe bolides van de spelers waren zoals altijd geparkeerd bij de hoofdingang van het stadion, maar die werden onder luid getoeter toch maar even verplaatst, mocht er een feestje komen met vuurwerk, dansen en springen.

PEC-supporter Estéban den Toom was bij een 2-0 stand in de auto gesprongen vanuit zijn woonplaats Raalte om mee te feesten, maar toen hij aankwam was het al 2-2. Niet lang na zijn aankomst (hij had net zijn eerste drankje gehaald) werd de 2-3 gemaakt. Een zure, want met nog een half uurtje te spelen leek het heel moeilijk te gaan worden. Maar de teleurstelling over het uitgestelde feestje maakt snel plaats voor positieve gedachtes. "Vrijdag gaan we op bezoek bij Almere. Een uitverkocht uitvak en een gelijkspel is al genoeg voor promotie. Dan zijn we er zelf bij en vieren we het in het stadion", vertelt Estéban, die seizoenskaarthouder is en dit seizoen slechts een handje vol wedstrijden miste.

ADO verliest met 2-3 van Almere City. Waar de middag nog hoopvol begon moeten de PEC-supporters nog wachten op een promotiefeestje. “Dan maar vrijdag”, is de tendens die heerst. pic.twitter.com/qI9M1Mn3qh — Stan Timmerman (@Stan_Timmerman) April 16, 2023

Vrijdag wordt PEC gesteund door een vol uitvak in Almere. Dat moet hem gaan worden. Een klein jaar na de degradatie op Het Kasteel moet PEC op bezoek bij de concurrent laten zien dat het thuishoort in de Eredivisie. Dit seizoen is PEC bijna nergens de underdog geweest, dat gevoel gaat Estéban wel missen in de Eredivisie. "Het was bij bijvoorbeeld Top Oss-uit of Roda JC-uit toch het 'grote PEC' dat op bezoek kwam met een vol uitvak. In de Eredivisie mag je blij zijn als je honderd man meeneemt naar Vitesse-uit."

Voor de jonge supporter is de aanstaande promotie naar de Eredivisie natuurlijk een prachtige mijlpaal in het bestaan van zijn club, maar hij gaat 'zijn' vrijdagavond wel missen. "Voor veel mensen is op een vrijdagavond naar De Graafschap of MVV gaan een marteling. Maar ik merkte dat de support niet per se meer werd in aantallen fans, maar het werd fanatieker. De vrijdagavond heeft een ruw randje, dat ga ik wel missen."

Op het moment dat er werd afgefloten bij ADO - Almere ging de speaker aan. "Helaas, het mocht niet zo zijn. Maar voor de mensen die vrijdag niet in Almere zijn: Wij zijn dan ook geopend en dan gaan we samen de wedstrijd kijken. Hopelijk dan wel met een promotiefeestje op het einde." Het is ook geen vraag meer óf PEC gaat promoveren, maar wanneer. Met vijf puntjes voorsprong op aartsrivaal Heracles Almelo lijkt een Zwolse titel ook aannemelijk, we gaan zien hoe snel Dick Schreuder promotie en een vierde KKD-titel in de clubgeschiedenis kan veiligstellen.