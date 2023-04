PEC Zwolle zet achtjarig kind uit stadion na gooien van beker op het veld

PEC Zwolle is vrijdagavond met een statement naar buiten gekomen nadat het duel tegen FC Dordrecht tijdelijk gestaakt werd. Er werd een lege beker het veld opgegooid richting speler Jari Schuurman. De persoon die hier verantwoordelijk voor was, een kind van acht jaar, is door de Zwolse club het stadion uitgezet.

Dat maken de Blauwvingers bekend op sociale media. "In de eerste helft lag het duel korte tijd stil omdat een 8-jarig kind een beker op het veld gooide. Direct daarop is het kind met zijn vader uit het stadion begeleid en heeft er een gesprek plaatsgevonden. Volgende week volgt er met hen nog een gesprek op de club", valt er te lezen.

Doordat er geen speler werd geraakt door de lege beker kon de wedstrijd na ruim een kwartier weer hervat worden in Zwolle. Toch zal de club enorm balen van het incident, aangezien de richtlijnen ondanks verder aangescherpt zijn door de KNVB. Sindsdien ging het ook nog op meer plekken mis, zoals onder meer in Groningen en in Breda.