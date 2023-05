Vincent Janssen heeft zondag de score geopend in de Belgische bekerfinale tussen KV Mechelen en Antwerp. Dat gebeurde op opvallende wijze. De spits mocht een penalty nemen na een overtreding van Dries Wouters op Jurgen Ekkelenkamp en benutte die ook. Hij nam die penalty echter te snel: de scheidsrechter had nog niet gefloten, waardoor Janssen zijn penalty moest overnemen. In de andere hoek was hij (opnieuw) trefzeker en dus kwam Antwerp op voorsprong. Dat vierde hij met een dansje, samen met ploeggenoot Ritchie De Laet.