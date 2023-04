Pepi geeft moed niet op en spreekt hoopvolle woorden voor Feyenoord en PSV

FC Groningen vecht vrijdagavond - misschien wel tegen beter weten in - voor de mogelijk allerlaatste kans om het vege lijf te redden. Tegen FC Utrecht tellen alleen de drie punten voor de ploeg van trainer Dennis van der Ree. Ricardo Pepi (20) is dit seizoen één van de weinig lichtpuntjes in een diepdonker seizoen voor de noorderlingen. De Groningse hoop zal dan ook gevestigd zijn op de Amerikaanse huurling, die zich mag verheugen in de belangstelling van zowel Feyenoord als PSV.

Pepi kwam vlak voor het verstrijken van de zomerse deadline op huurbasis over van FC Augsburg. In Groningen werd hij de vervanger van de naar Celta de Vigo vertrokken Noor Jorgen Strand Larsen. Met tien doelpunten en drie assists achter zijn naam kan Pepi persoonlijk van een geslaagd seizoen spreken, ondanks de zeventiende plaats die FC Groningen momenteel inneemt in de Eredivisie.

"Het voelt eerlijk gezegd heel vreemd om over mijn doelpunten te praten als we er zo voor staan als nu", zegt Pepi in een interview met het Dagblad van het Noorden. "Persoonlijk draai ik een goed seizoen, dat vind ikzelf ook, maar het voelt helemaal niet zo vanwege de situatie waarin we ons bevinden." Ondanks de belabberde uitgangspositie gelooft hij nog altijd in de kansen op lijfsbehoud. "We doen er alles aan met elkaar. Tegen FC Utrecht zullen we op moeten staan. We geloven er nog in. Alleen een overwinning telt", weet Pepi.

In principe keert Pepi na de huidige jaargang terug naar Duitsland. Toch lonkt ook een langer verblijf in de Eredivisie, gezien de belangstelling van topclubs Feyenoord en PSV. Pepi houdt zich wel enigszins op de vlakte over zijn toekomst. "Geruchten zullen er altijd zijn. Ik ben niet anders gewend dan dat er clubs in verband worden gebracht met mijn naam, maar dat is iets waar ik niet mee bezig ben." Toch laat hij doorschemeren dat hij openstaat voor een vervolg van zijn Nederlandse periode. "Het bevalt me heel goed in Nederland. "Ik had het hier meteen naar mijn zin. Ik denk dat de eredivisie een geweldige competitie is voor jonge spelers als ik. Je krijgt veel kansen en als aanvaller heb je veel mogelijkheden om goede dingen te laten zien."