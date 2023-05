Perez: 'Dit is iemand die never nooit de vijfde penalty mag nemen bij Ajax'

Kenneth Perez snapt niet dat Edson Álvarez de vijfde penalty van Ajax nam tegen PSV. Het lage, zwakke schot van de verdediger was een prooi voor Joël Drommel. Daarna kon Fábio Silva de strafschoppenserie beslissen.

"Dit is iemand die never nooit de vijfde penalty mag nemen", aldus Perez bij ESPN. "Hij wil iets bijzonders doen, ik weet niet wat hij precies wil. Ik verwacht van Álvarez niet dat hij scoort – als hij scoort, is het mooi meegenomen." Behalve Álvarez misten ook Brian Brobbey en Jurriën Timber. "Ik verwacht meer van Brobbey dan van Álvarez, omdat hij gewoon spits is."

Marciano Vink vindt echter dat Brobbey de penalty niet had moeten nemen. "Ik snap heel goed dat je als spits een penalty wilt nemen. Maar als je van jezelf weet dat je niet de rust en kalmte hebt om een penalty te nemen, helemaal als de spanning zo groot is… Hij heeft al bewezen dat hij niet echt een vaste trap heeft met penalty's. Maar dan ga je je toch weer kandidaat stellen, ondanks dat je weet dat het niet in je zit."

Perez kon zich daar niet volledig in vinden. "Onder deze omstandigheden, met zo weinig overgebleven spelers, is het toch logisch dat hij het doet? Zelfs Álvarez moet een penalty nemen… Kom op zeg! Godts… Je hebt niet zoveel smaken meer." Kees Kwakman was het eens met Perez. " Ik snap dat Brobbey hem nam. Anders kom je bij Wijndal of Rensch…" Vink antwoordde: "Daar gaat het niet om. Misschien zijn dat wel betere penaltynemers!"