Kenneth Perez geniet niet van feestende PSV'ers: Marciano Vink dient collega-analist van repliek

Kenneth Perez was zondagavond niet te spreken op de manier waarop PSV de winst van de KNVB Beker vierde. Kort na de wedstrijd stonden de spelers namelijk al met hun kinderen op het veld. Volgens de analist van ESPN hadden de PSV'ers het succes juist met de spelers en staf moeten vieren.

Na de wedstrijd deelde ESPN beelden van onder meer Thorgan Hazard, Boy Waterman en Érick Gutiérrez. De PSV'ers hadden snel hun kinderen het veld op laten komen om samen te kunnen poseren voor een foto. Dat leverde leuke beelden op, maar oud-PSV'er Perez kon er niet van genieten. "Ik ben daar geen groot fan van. Dit is toch iets wat je met elkaar viert, samen met je ploeggenoten", opperde Perez over de festiviteiten.

Marciano Vink diende zijn collega-analist vervolgens snel van repliek. Terwijl het eigenlijk nog over de wedstrijd ging, attendeerde hij zijn collega's op de beelden van de spelers met kinderen. "Super leuke beelden, alle kinderen mee. Fantastisch. Dit is toch even leuk? Ze vieren het straks samen in de kleedkamer en in de bus. Dan zijn de kinderen weg. Dat is toch hartstikke leuk, man", vertelde Vink.