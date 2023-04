Pérez helemaal overtuigd: 'Hij heeft zich de laatste wedstrijden écht bewezen'

Kenneth Pérez is onder indruk van de prestaties van Timon Wellenreuther in het shirt van Feyenoord. De stand-in van Justin Bijlow was zondag goud waard voor de Rotterdammers door vlak voor rust Vito van Crooij tot twee keer toe van scoren af te houden.

Bij een stand van 1-1 stopte Wellenreuther eerst een inzet en vervolgens een penalty van de aanvaller van Sparta Rotterdam. Feyenoord ging daardoor niet met een achterstand de rust in en trok in de tweede helft de wedstrijd naar zich toe. Santiago Giménez en Dávid Hancko bezorgden de koploper van de Eredivisie een 1-3 zege.

Artikel gaat verder onder video

"Voor rust kwam Feyenoord wel even goed weg", aldus Kees Kwakman bij Dit was het Weekend. De oud-verdediger verwees daarmee naar de reddingen van Wellenreuther. De Duitse doelman heeft Pérez de laatste weken overtuigd van zijn kwaliteiten. "Er werd gezegd: wat moeten we nou zonder onze fantastische eerste keeper? Maar hij (Wellenreuther, red.) heeft zich de laatste twee wedstrijden écht bewezen. In de Klassieker had hij een geweldige redding en in deze wedstrijd pakte hij een penalty."

Niet alleen Wellenreuther, ook de andere spelers van Feyenoord maakten een overtuigende indruk op Pérez. "Dit was misschien wel de op papier moeilijkste wedstrijd die ze nog moesten spelen. Er is nu ook de druk dat ze het niet meer mogen weggeven. Maar ze hebben het heel goed gedaan. Ik was benieuwd hoe Feyenoord ermee zou omgaan. Feyenoord begon ijzersterk. Ze hadden helemaal geen last van zenuwen en lieten het initiatief niet aan de tegenstander."