Perez schrijft Groningen nog niet helemaal af: 'Puur op basis daarvan'

Kenneth Perez geeft FC Groningen nog een kleine kans om zich alsnog veilig te spelen in de Eredivisie. De laagvlieger staat er dramatisch voor en heeft nog zes wedstrijden om degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie te voorkomen. Perez weet wat dat het heel lastig gaat worden.

"Het is puur op basis van de club, dat het FC Groningen is. We zijn natuurlijk bekend met de historie en de geschiedenis", aldus Perez, die de vraag kreeg waarom hij Groningen nog niet helemaal heeft afgeschreven, bij Dit was het Weekend van ESPN. "Ik heb ze best goede wedstrijden zien spelen. Uit bij Fortuna Sittard en Feyenoord speelden ze goed, maar verloren ze wel. Dat biedt perspectief. Maar het is aannemelijker dat ze het niet redden."

"Ongelooflijk dat er af en toe zo'n grote club uitknikkert", voegde presentator Jan-Joost van Gangelen toe. Karim El Ahmadi leeft een beetje mee met de huidige nummer zeventien van de Eredivisie. "Het lijkt me echt lastiger als je bij zo'n club onderaan staan. Meer dan bij clubs als Excelsior of FC Emmen, die zijn dat toch wel gewend. Maar als tegen Utrecht de 1-2 ziet, dat belooft ook niet veel", vertelde de oud-Feyenoorder.

Groningen staat momenteel dus op de zeventiende plaats, met een puntje meer dan hekkensluiter SC Cambuur. Het verschil met de zestiende plek, die rechtgeeft op nacompetitie, is inmiddels opgelopen tot zeven punten. Die moet de ploeg van trainer Dennis van der Ree in de slotfase van de competitie dus sowieso nog gaan pakken. Dat moet dan gaan gebeuren in de wedstrijden tegen RKC Waalwijk, NEC, Go Ahead Eagles, Ajax, Vitesse en Sparta Rotterdam.