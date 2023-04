Perez spreekt met bewondering over Simons, maar zag een andere uitblinker: 'Veruit de beste op het veld'

Kenneth Perez heeft zondagmiddag genoten van het optreden van PSV-middenvelder Joey Veerman in de topper tegen Ajax. De lovende kritieken waren na afloop vooral voor Xavi Simons, maar volgens Perez was Veerman met afstand de beste in het Philips Stadion.

Simons werd bij ESPN verkozen tot KPN Man of the Match. Niet heel gek, want de aanvallende middenvelder was voor de zoveelste keer dit seizoen beslissend voor PSV. Hij verdubbelde vanaf de stip de score en verzorgde bovendien de assist op de 3-0 van Luuk de Jong. Perez zag dat Simons wel even de tijd nodig had om écht op stoom te komen. “Veerman was veruit de beste op het veld. Simons werd pas goed toen de ruimte er kwam”, zei Perez in het programma Dit was het Weekend bij ESPN.

“Dat is wat ik de laatste weken vaker zie, ook thuis tegen Excelsior. Als de ruimtes komen zie je zijn exceptionele kwaliteiten in deze competitie. Dat hij mensen echt zo voorbijloopt”, sprak Perez met bewondering over Simons. De Deense oud-voetballer neemt de actie die zou gaan leiden tot de strafschop en uiteindelijk ook de 2-0 als voorbeeld. Ajax-doelman Geronimo Rulli leek eerder bij de bal te komen, maar met een indrukwekkende sprint versierde Simons alsnog een strafschop. “Iedereen dacht dat de bal daar bij de keeper zou eindigen, die kan Simons niet halen. Maar dan zet hij heel even aan. Dat is een groot goed, de snelheid die hij heeft.”

De steekpass in aanloop naar de strafschop en tweede Eindhovense treffer werd verstuurd door Veerman. Volgens Perez mag Simons zich gelukkig prijzen dat hij Veerman achter zich heeft lopen. “Hij weet gewoon dat wanneer Veerman aan de bal komt, dat hij kan vertrekken. De kans dat hij de bal krijgt is dan gewoon heel groot. Ik vond Veerman echt wel de beste speler van de 22.”