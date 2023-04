Pieter Omtzigt reageert op stickers over Feyenoord in Rome

De supporters van AS Roma en Feyenoord lijken elkaar niet te liggen. Het is Italiaanse journalisten opgevallen dat verkeersborden vol zitten met stickers met de tekst 'Odio Rotterdam', ofwel 'Ik haat Rotterdam'. Donderdagavond treffen de clubs elkaar in de Europa League.

'Odio Rotterdam' is een lied dat al langer wordt gezongen door supporters van Roma. Ook hangen er stickets met de tekst 'La Roma si è il Feye no', ofwel: 'Roma ja, Feyenoord nee'. Die tekst wordt sinds de gewonnen Conference League-finale tegen Feyenoord geregeld gezongen door de fans.

Artikel gaat verder onder video

"Rome is een stad die je vrolijk kan maken, zelfs bij een rood stoplicht", schrijft een Italiaanse journalist, die ogenschijnlijk dus wel kan lachen om de stickers. De Nederlandse politicus Pieter Omtzigt reageert: "Als verkeersborden in Rome vol zitten met 'Ik haat Rotterdam' stickers, dan heeft Feyenoord indruk gemaakt zeg in Rome."

Lees ook: Beelden uit Rome duiken op: 'AS Roma-hooligans jagen op Feyenoorders'