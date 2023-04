Probleem voor Van Nistelrooij: Boscagli weigert om op kunstgras te spelen

Olivier Boscagli gaat voorlopig niet meer voetballen op kunstgras. De Franse verdediger heeft dat aangegeven bij PSV en de club respecteert zijn keuze. Zonder Boscagli wist PSV wel met 2-3 te winnen op het kunstgrasveld van FC Volendam.

De verdediger speelde tegen NEC en Excelsior nog in de basis, maar was er tegen Volendam niet bij. Dat had alles te maken met het plasticveld in het Kras Stadion, gaf Ruud van Nistelrooij op de persconferentie na afloop van de wedstrijd tussen PSV en Volendam aan.

Boscagli is niet de eerste speler voor PSV die niet wil spelen op kunstgras. “We hebben het met Marco van Ginkel meegemaakt”, zegt de hoofdtrainer. “Die speelde niet op kunstgras. Dat geldt ook voor Olivier. Dat zijn keuzes van spelers en dat moet je toch respecteren.” De Fransman was vanaf april vorig jaar tot begin februari van dit jaar geblesseerd aan zijn knie.

Door de afwezigheid van Boscagli heeft Van Nistelrooij wat minder opties achterin. Jordan Teze kon niet verder in de wedstrijd van zondag en dus moest aanvaller Thorgan Hazard in de slotfase spelen als gelegenheidsrechtsback. “Dat heeft hij heel goed gedaan hoor”, vindt de PSV-trainer van het vertoonde spel van Hazard. “Maar je hebt iedereen hard nodig.” Dit seizoen hoeft PSV in ieder geval niet meer op kunstgras te spelen.