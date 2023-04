Problemen met supporters bereiken kookpunt: ‘Laat hem maar gewoon op tv voetbal kijken, sukkel’

FC Groningen heeft bekendgemaakt wat de straf gaat worden voor de jongen die Jetro Willems een tik heeft gegeven. De raddraaier krijgt een landelijk stadionverbod van ruim tien jaar, in de Euroborg van FC Groningen is hij 21 jaar niet meer welkom. In de eerste aflevering van de FC Update Podcast kwam de straf ter sprake.

Frank Hoekman, redacteur van FC Update, zei in de podcast: “Ze kunnen niet anders dan al die personen die het verpesten voor het stadion daadwerkelijk aanpakken. Dit is het enige juiste signaal dat je kan geven aan de supporters onder het mom van ‘je bent aan de beurt’”, aldus de redacteur.

Nadat het landelijke stadionverbod van de minderjarige jongen die Jetro Willems een klap gaf is afgelopen gaat de club met hem in gesprek. Het is de bedoeling dat er dan wordt gekeken naar een mogelijkheid om eventueel de rest van zijn straf achterwege te laten. Stan Timmerman, de host van de podcast, ziet hier niks in. “Het is toch van de zotte dat zo iemand terug het stadion in mag. Als je zoiets in Engeland doet krijg je een levenslang stadionverbod. Ik vind het echt belachelijk dat ze hem nog een kans geven”, vertelt hij.

Timmerman doet er nog even een schepje bovenop: “Kijk maar lekker thuis voetbal, sukkel. Het is echt zijn eigen schuld”. Frank probeert de positiviteit nog op te zoeken: “Het is een jong iemand die zich heeft laten meeslepen. Ik praat het niet goed. Het minimumverbod van ruim tien jaar is een passende straf en daarna kan je prima kijken of hij nog terug mag keren in het stadion.”

Het is de nieuwe realiteit, lange stadionverboden en gestaakte wedstrijden. Met de forse straffen is het natuurlijk te hopen dat mensen elkaar op den duur ook gaan corrigeren in de stadions zodat de supportersproblematiek stopt in Nederland. “Wij zijn voetbalfans, wij komen regelmatig in stadions maar wij hebben nog nooit het idee gehad om iets te gooien of om iemand een klap te geven. Dat zijn dingen, die moet je toch compleet afstraffen?”, vraagt Timmerman zich hardop af.

Misschien is het laten zien van een ID-kaart een oplossing. Zo blijven mensen die zich hebben misdragen echt buiten. “Bij uitwedstrijden in Nederland moet je altijd je ID-kaart laten zien, zijn de kaarten persoonsgebonden en ga je als veevervoer naar uitwedstrijden. Bij het vliegveld moet je ook je paspoort scannen, zo zorg je echt dat de stadionverboden ook nageleefd worden.”