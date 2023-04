PSG-trainer Galtier emotioneel na schandalig spandoek over zijn moeder

OGC Nice kan een straf tegemoet zien voor de wijze waarop Paris Saint-Germain-trainer Christophe Galtier is ontvangen door de eigen achterban. De oefenmeester stapte vorig jaar over van OGC Nice, waar hij nog een doorlopend contract had, naar Parijs en dat werd hem zaterdag op een schandalige manier kwalijk genomen.

Galtier kwam het stadion binnen en zag daar een groot spandoek met zijn naam en over zijn moeder staan. Het zorgde voor emoties bij de coach, die tijdens de wedstrijd een sarcastisch applaus gaf toen het voor het eerst in beeld werd gebracht door de tv. Wel werd het spandoek door de regie vervolgens snel weer uit beeld gehaald, toen de inhoud duidelijk werd.

Na het duel ging Galtier nog verhaal halen bij de fans van de thuisclub, die door 0-2 werd verslagen door Paris Saint-Germain en daarover gaf hij vervolgens tekst en uitleg tijdens de persconferentie. “Waarom ik zo reageerde. Heb je dat spandoek gezien? Heb je de tekst gelezen?”, brieste Galtier, die op het veld daar ook nog over sprak met Khéphren Thuram.

“Mijn moeder is 83 jaar oud en herstelt momenteel van kanker”, zei hij geëmotioneerd. “Het feit dat de fans van OGC Nice dit seizoen Europees voetbal kunnen zien, komt ook door het werk dat ik vorig jaar heb gedaan.” Volgens RMC Sport gaat de Franse bond kijken welke strafmaatregelen er te nemen zijn tegen OGC Nice: er zou in elk geval een boete van 5.000 euro gegeven worden.