'PSG twijfelt over terughalen Xavi Simons ondanks speciale clausule'

Paris Saint-Germain kan Xavi Simons na het huidige seizoen voor een 'schijntje' terughalen naar Parijs. De PSV'er heeft immers een speciale clausule in zijn contract laten opnemen waardoor hij de Parijzenaars 'slechts' 12 miljoen euro zou kosten. Toch zou de Franse topclub twijfelen of daar gebruik van moet worden gemaakt.

Dat schrijft de Franse krant Le Parisien donderdag. Volgens de krant heeft Simons in zijn debuutseizoen in de Eredivisie een prima indruk gemaakt op de beleidsbepalers in het Parc des Princes. Zeker na het vertrek van Cody Gakpo, die in de winterstop naar Liverpool vertrok, bekleedt de 19-jarige middenvelder een sleutelrol bij PSV. Met veertien doelpunten is hij zelfs samen met Anastasios Douvikas (FC Utrecht) gedeeld topscorer van de Eredivisie.

Artikel gaat verder onder video

Toch is dat volgens de Parijse krant niet voldoende om PSG te overtuigen dat een terugkeer van Simons de juiste zet zou zijn. De club vreest namelijk dat het aantal middenvelders in de huidige selectie te groot wordt, waardoor teveel spelers op de bank zouden belanden die eigenlijk speelminuten moeten maken.

Een blik op de huidige selectie van de Parijzenaars bevestigt die zienswijze. Trainer Christophe Galtier heeft met Marco Verratti, Vitinha, Fabián Ruiz, Carlos Soler en Renato Sanches liefst vijf internationals tot zijn beschikking voor zijn middellinie. Ook Danilo Pereira, meer een verdedigende middenvelder, komt in aanmerking voor een centrale rol terwijl ook toptalent Warren Zaïre-Emery nadrukkelijk op de deur klopt.