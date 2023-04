PSG verliest opnieuw thuisduel, spanning terug in Franse titelstrijd

Olympique Lyon heeft de spanning in de Franse titelstrijd enigszins teruggebracht door Paris Saint-Germain in Parijs met 0-1 te verslaan. Ondanks een gemiste strafschop in het eerste bedrijf was de nummer negen van de Ligue 1 te sterk voor de sterrenformatie, die de laatste wedstrijd voor de interlandbreak ook al had verloren van Stade Rennais (0-2).

In Parijs gaat het de laatste weken vooral over Lionel Messi. De 35-jarige Argentijn heeft nog altijd niet bijgetekend bij PSG en wordt steeds vaker in verband gebracht met een terugkeer naar FC Barcelona. Tegen Lyon stond de Argentijnse dribbelaar net als Kylian Mbappé 'gewoon' in de basis maar werd hij door een deel van het thuispubliek op een fluitconcert getracteerd toen zijn naam werd omgeroepen. Ook Achraf Hakimi maakte zijn rentree, hij werd recent beschuldigd van verkrachting maar mocht voor het eerst sindsdien weer vanaf de aftrap meedoen.

PSG had in de eerste helft meer balbezit en dwong ook wel kansen af, maar wist het net niet te vinden. Tegenvaller voor Lyon was het uitvallen van voormalig sc Heerenveen-aanvaller Amin Sarr, die halverwege de eerste helft geblesseerd uitviel en werd vervangen door Bradley Barcola. Alexandre Lacazette kreeg vanaf de strafschopstip vlak voor rust een uitgelezen kans om de uitploeg op voorsprong te zetten, maar raakte tot zijn ontzetting de paal naast doelman Gianluigi Donnarumma.

Na rust maakte uitgerekend Barcola de misser van Lacazette alsnog goed. Vanuit een moeilijke hoek vond de twintigjarige aanvaller het net, waardoor Lyon alsnog een 0-1 voorsprong te pakken had. PSG-trainer Christophe Galtier reageerde vrijwel direct en bracht met Hugo Ekitike een extra aanvaller in de ploeg voor middenvelder Marco Verratti. Ook hij wist het tij echter niet te keren, waardoor PSG voor de tweede keer op rij een thuisduel in de Franse competitie verliest.

Door de overwinning van Lyon blijft koploper PSG op 66 punten staan. Dat zijn er zes meer dan nummer twee RC Lens, dat zaterdag met 0-1 zegevierde bij Stade Rennais door een doelpunt van voormalig Vitessenaar Loïs Openda. Olympique Marseille heeft net als Lens 60 punten, maar staat op doelsaldo derde. Over twee weken staan PSG en Lens tegenover elkaar in het Parc des Princes.

𝙇𝙔𝙊𝙉 𝙊𝙋 𝙑𝙊𝙊𝙍𝙎𝙋𝙍𝙊𝙉𝙂 🙌

Gaat Messi & Co dit nog omdraaien...? 😓#ZiggoSport #PSGOL pic.twitter.com/KMnufDcyse — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 2, 2023